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Spor

A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Ercan Çakar   | 20.11.2020
A Milli Basketbol Takımı'nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübüne teşekkür ederiz." denildi.

Ufuk Sarıca, 19 Ocak 2017'de A Milli Takım'da başantrenörlük görevine getirilmişti.

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