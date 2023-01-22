81 yaşında vücut geliştirme sporu yapan Filistinli Duveykat: Ruh yaşlanmaz
İşgal altındaki Batı Şeria'da vücut geliştirme sporu yapan 81 yaşındaki Filistinli Bedii Duveykat, ilerlemiş yaşına rağmen sağlıklı görüntüsüyle şaşırtıyor.
Ramallah
Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde yaşayan Duveykat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılında emekli olduktan sonra başladığı vücut geliştirme sporu sayesinde kendisini en fazla 35-40 yaşlarında hissettiğini söyledi.
Kentteki bir spor salonunda her gün 1,5 ila 2 saat spor yaptığını dile getiren 81'lik delikanlı, "Ruh yaşlanmaz." dedi.
"Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" sözüne olan inancını vurgulayan Duveykat, şu ifadeleri kullandı:
"Spor yapan kişi zihinsel olarak daha sağlıklı olur. Spora gerçekten ihtiyaç var. Spor, özellikle gençleri sigaradan uzak tuttuğu ve vücudu birçok hastalıktan koruduğu için bazı kötü alışkanlıklara karşı temel bir tedavi yöntemi."
Spor tutkusu çocukluk yıllarına dayanıyor
Spora olan tutkusunun çocukluk yıllarına dayandığını ifade eden Duveykat, "12 yaşımdan beri voleybol, masa tenisi ve boks dahil olmak üzere birçok spor yapıyordum. Ancak İsrail'in 1967'de Batı Şeria'yı işgali etmesinden sonra önceliklerimiz değişti." dedi.
İsrail hapishanelerinde suçsuz olduğu halde iki yıl idari gözetim altında tutulduğunu, ardından 1970'te Ürdün'e sürüldüğünü aktaran Duveykat, 1999'da Batı Şeria'ya geri döndüğünü belirtti.
"Emekli olduktan sonra çok boş zamanım oldu"
Duveykat, vücut geliştirme sporuna başlama hikayesini ise şöyle anlattı:
"Emekli olduktan sonra çok boş zamanım oldu. Bir gün bir arkadaşımın evinde spor aletleri gördüm ve kalkıp onlarla biraz spor yaptım. O günden sonra çocukluk tutkum olan spora geri dönme kararı aldım ve 2005'ten bu yana her gün düzenli şekilde spor yapıyorum."
Günlük olarak spor yapmaya başladıktan sonra kendisini daha iyi hissettiğini ve sağlığını, vücudunu koruduğunu dile getiren Duveykat, "Yaşça benden küçükleri 100 yaşındaymış gibi çeşitli hastalıklara yakalanmış halde görüyorum. Bazıları koltuk değnekleriyle yürüyor. Dolayısıyla sporu, her yaştan herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.
"En iyi hissettiren şey ise bu yaşta vücudumun sarkmaması"
Yaptığı spor sayesinde 35-40 yaşındaki bir kişinin vücuduna sahip olduğunu söyleyen Duveykat, beslenmesine de dikkat ettiğini, hazır ve sağlıksız yiyeceklerden uzak durduğunu belirtti.
Duveykat, "En iyi hissettiren şey ise bu yaşta vücudumun sarkmaması." ifadesini kullandı.
"Birçok kişi bu yaşta vücut geliştirme sporu yaptığım için beni eleştiriyor"
"Sağlık Allah'ın bir lütfu, onu korumak ise görevimiz." diyen Duveykat, yaptığı spor nedeniyle toplumdan çok eleştiri aldığını fakat bunları umursamadığını ifade etti.
Duveykat, şöyle konuştu:
"Birçok kişi bu yaşta vücut geliştirme sporu yaptığım için beni eleştiriyor. Bazıları da bunun vücudumda zayıflığa neden olabileceğini ve doktora başvurmam gerektiğini söylüyor ama onlar bilgisizce konuşuyorlar."
"Benim yaşımdaki birçok insan Alzheimer"
Bu sporu, ihtiyacı ölçüsünde yaptığının altını çizen 81'lik delikanlı, sözlerini şöyle tamamladı:
"Benim yaşımdaki birçok insan Alzheimer hastası. Şükürler olsun ki ben hem fiziksel hem de zihinsel olarak hala sağlıklıyım."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.