Dolar
33.91
Euro
37.57
Altın
2,579.47
ETH/USDT
2,416.00
BTC/USDT
59,910.00
BIST 100
9,685.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için Didim’deki baba evinde uğurlama töreni düzenleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir’de “Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları” programında konuşuyor.
logo
Spor

80 ülkeden patika koşucusu Salomon Cappadocia Ultra Trail'de buluşacak

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, 19-20 Ekim tarihlerinde koşulacak Salomon Cappadocia Ultra Trail'in, Kapadokya'nın güzelliği sayesinde çok güzel bir değer ortaya çıkaracağını belirtti.

Can Öcal  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
80 ülkeden patika koşucusu Salomon Cappadocia Ultra Trail'de buluşacak

İstanbul

Atilla Kuduoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salomon Cappadocia Ultra Trail'in öncü bir organizasyon olduğunu dile getirerek, "Salomon International, geçmiş yıllarda bizim Türkiye'de böyle bir yarış yapmamızı istemişti. Türkiye'de ufak bir yarış dışında böyle bir organizasyon yoktu. Şu anda her hafta bir yarış var. Salomon Cappadocia Ultra Trail de çok yol aldı. Bu organizasyon, Türkiye'nin en büyük, dünyanın da sayılı yarışlarından bir tanesi. Ayrıca yarışın koşulduğu coğrafya da mükemmel." ifadelerini kullandı.

Kuduoğlu, sporcu kitlesini artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu işe başladığımızda çok küçük bir kitle vardı. Sporcu sayısını artırmak için yarış sayısını artırmak yetmiyor. Sporcu kitlesini artırmak için her hafta İstanbul'un farklı alanlarında antrenmanlar düzenledik. Bir kitle oluşturmaya başladık. Kovid-19 salgını da bu süreci hızlandırdı çünkü insanlar doğaya daha fazla çıkmak istedi. Tüm bunların sonucunda da Türkiye'de yarışçı sayısı arttı. Spor turizmi de bu sayede oluştu. Bugün baktığınızda Kapadokya'ya 80 farklı ülkeden sporcu geliyor. Bu sporcular da ekonomik olarak bölge esnafına katkıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kapadokya'nın dünyaca ünlü bir bölge olduğunu aktaran Kuduoğlu, "Kapadokya'da müzeler, antik kiliseler ve balon turizmi var. Kapadokya'nın doğal ve tarihi güzellikleri çok fazla. Bu durumu bir spor organizasyonuyla birleştirdiğimizde ciddi bir değer çıkıyor. Bu yüzden de Kapadokya bölgesini iyi bir yarışla birleştirdiğimizde mükemmel bir değer ortaya çıkacak. Organizasyon, iyi pazarlanırsa Türkiye'de ve dünyada çok daha iyi yerlere gelecektir." şeklinde görüş belirtti.

Patika koşusunun kolay yapılabilir bir spor olduğuna değinen Kuduoğlu, "Bu spor, dünyada çok yaygın. Fransa ve Almanya gibi ülkelerde milyonlarca insan doğaya çıkarak koşuyor. Hepimiz şehirlerde ve stres dolu ortamlarda yaşıyoruz. Bu insanları sporla birleştirmek için daha iyi bir yöntem yok. Bütün insanlar koşabilir. Ayrıca bu sporda kimsenin sizden şampiyon olma beklentisi de yok. Bu spor sayesinde doğayla bütünleşirsiniz. Bu yarış, spor ve koşu kültürünü gelecek nesillere aşılamak için iyi bir örnek olacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığında denetlemelerde bulundu
Emine Erdoğan: Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Mevlit Gecesi'ni tebrik ediyorum
İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yle ilgili otopsi süreci devam ediyor
İstanbul'daki kilise saldırısının planlayıcılarından Soltamatiov, MİT'in çalışmalarıyla yakalandı
OGM'nin orman yangınlarıyla mücadele için yapacağı mal ve hizmet alımlarının esasları belirlendi

Benzer haberler

80 ülkeden patika koşucusu Salomon Cappadocia Ultra Trail'de buluşacak

80 ülkeden patika koşucusu Salomon Cappadocia Ultra Trail'de buluşacak

Türkiye turizmine 37 yıldır gökyüzünde hizmet ediyor

Salomon Cappadocia Ultra Trail'de elit sporcular mücadele edecek

Kapadokya'daki duvar resimlerinin korunması planlanıyor

Kapadokya'daki duvar resimlerinin korunması planlanıyor
Kadın ressam Kapadokya'daki otelleri sanatsal dokunuşuyla güzelleştiriyor

Kadın ressam Kapadokya'daki otelleri sanatsal dokunuşuyla güzelleştiriyor
Kapadokya'daki müze ve ören yerleri milyonlarca turisti ağırlıyor

Kapadokya'daki müze ve ören yerleri milyonlarca turisti ağırlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet