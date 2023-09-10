Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,620.50
BTC/USDT
25,771.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin final maçında Osman Kan'ı yenen Ali Gürbüz üst üste ikinci kez altın kemerin sahibi oldu.

Oktay Özden  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı

Antalya

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen ve "Türk'ün ilk er meydanı" olarak nitelendirilen organizasyona yaklaşık 1200 pehlivan katıldı. Üç gün süren güreşlerde, çeyrek final maçlarını kazanan başpehlivanlar Ali Gürbüz ile Mustafa Batu, Osman Kan ile Kürşat Şevki Korkmaz kurayla yarı finalde eşleşti.

Recep Gürbüz Stadı'nda, puanlama sisteminin uygulanmadığı ve sağanak altında gerçekleştirilen başpehlivanlık yarı final maçında Batu'yu yenen Gürbüz ile Korkmaz'ı mağlup eden Kan finale yükseldi.

Geçen yılın şampiyonu Ali Gürbüz, puanlamanın uygulanmadığı finalde Osman Kan'a üstünlük sağlayıp, 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fas'taki deprem için 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli hazır bekletiliyor
İletişim Başkanlığınca, Hindistan'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında "Sıfır Atık" toplantısı düzenlendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Her alanda Türkiye, takip edilen bir ülke olacak
Balıkesir'de çıkan arazi yangınına müdahale ediliyor
Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Benzer haberler

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde yarı finalistler belli oldu

30. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Tosca" operası sahnelendi

Antalya'da pitbullun saldırdığı köpeğini korumaya çalışırken düşen kadın yaralandı

Antalya'da pitbullun saldırdığı köpeğini korumaya çalışırken düşen kadın yaralandı
Antalyaspor'dan trafik kazasında yaralanan futbolcu Naldo'nun ailesine ilişkin açıklama

Antalyaspor'dan trafik kazasında yaralanan futbolcu Naldo'nun ailesine ilişkin açıklama
Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 11 milyonu aştı

Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 11 milyonu aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet