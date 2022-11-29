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Spor

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023'te gerçekleştirilecek

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, gelecek yıl 7-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Salih Baran   | 29.11.2022
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023'te gerçekleştirilecek

Edirne

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 7-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirileceğini belirtti.

Buluşmanın Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılında ayrı bir coşkuyla gerçekleşeceğini ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu tarihi anlarda Kırkpınar'ımızın da 662'ncisini gerçekleştireceğiz. Türk'ün ata sporu olan yağlı güreşlerin olimpiyatı Kırkpınar Yağlı Güreşleri, atalarımızdan bize kalan en büyük miras. Bu mirası Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da büyük bir gurur ve onurla taşıyacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz."

Geçen yılki güreşlere 2 bin 475 pehlivan kayıt yaptırmış, bu rakamın tüm zamanların en yüksek kayıt rakamı olduğu belirtilmişti.

661'inci organizasyonda 54 başpehlivan altın kemer için mücadele etmiş, Antalyalı Cengizhan Şimşek rakiplerini geçerek başpehlivan olmuştu.

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