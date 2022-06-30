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Spor

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne rekor sayıda pehlivan kayıt yaptırdı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2 bin 475 pehlivanla en yüksek kayıt rakamına ulaşıldı.

Gökhan Zobar   | 30.06.2022
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne rekor sayıda pehlivan kayıt yaptırdı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Edirne Sarayiçi Er Meydanında yarın başlayacak güreşler için kayıtlar tamamlandı.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda 2 gün süren kayıtlarda 14 boyda 2 bin 475 pehlivan kayıt yaptırırken, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ulaşılan 2 bin 380 pehlivan sayısı geçilmiş oldu.

Kırkpınar'da bu yıl 54 başpehlivan altın kemer için mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ziya Ünlü, AA muhabirine organizasyona yoğun bir ilginin olduğunu, rekor sayıda pehlivanın katıldığını söyledi.

Yarın sabah güreşlerin minik boylardan başlayacağını, cumartesi günü de başpehlivanların çayıra çıkacağını aktaran Ünlü, "Rekor bir katılım var. Her geçen yıl daha fazla katılım oluyor. Bu, yağlı güreşe ne kadar çok değer verildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Er Meydanı'nda yarın başlayacak organizasyon, 3 Temmuz Pazar günü başpehlivanın belirlendiği final güreşiyle tamamlanacak.

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