6. Etnospor Forumu'na katılan Spor Bakanları geleneksel sporları değerlendirdi
"Geleneksel sporların ihyası" parolasıyla Antalya'da gerçekleştirilen 6. Etnospor Forumu'na katılan Kırgızistan, Gana ve Namibya Spor Bakanları, ülkelerindeki geleneksel sporları değerlendirdi.
Antalya
Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Calista Luxury Resort Hotel'de gerçekleştirilen "6. Etnospor Forumu"na katılan Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov, AA muhabirine, Etnospor Forumu'nda, her yıl yeni katılımcıların yer almasının çok sevindirici olduğunu söyledi.
Her milletin, toplumun ve kültürün kendine has geleneksel oyunları olduğunu, bunları bir araya getirince çok büyük bir değerin ortaya çıktığını ifade eden Bakan Maksutov, "Kırgızistan, halk oyunlarının canlı olarak yaşatıldığı bir bölge. Göçebe Oyunları üç kere Kırgızistan'da düzenlendi. Bu da canlı olmasından kaynaklanan bir durum. Herkes geleneksel oyunları sever, sayar. Geleneksel oyunları sadece sevmekle kalmayıp Manas Kırgız-Türk Üniversitesi ve Kırgız Kültür ve Spor Akademisinde oyunlar üzerine bilimsel çalışmalar yapılıyor. Şu anda 6. Dünya Etnospor Forumu'na katılan yeni ülkelere baktığımızda bizim çok önde olduğumuzu fark ediyoruz." dedi.
Maksutov, bundan 10 yıl sonra geleneksel oyunların olimpiyat oyunlarından daha önde olacağını belirterek, "Geleneksel oyunlar böyle bir potansiyele sahip çünkü etnik sporlar geleneğin kendisi, kültür, örf ve adet olduğu için daha geniş noktalara, daha geniş ülkelere ulaşılabilecek gücü var." diye konuştu.
Küreselleşen dünyada, internet ve teknoloji döneminde Etnosporların da bu imkanlardan yararlanacağını vurgulayan Maksutov, geleneksel oyunların dijital dünyada yer almasının çok önemli olduğunu kaydetti.
Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA
"Afrika olarak Türkiye'den öğrendiklerimizi uygulamaya gayret edeceğiz"
Gana Gençlik ve Spor Bakanı Mustapha Ussif de gelecek ay düzenlenecek Afrika Oyunları'na ev sahipliği yapacaklarını hatırlattı.
Geleneksel spor festivalinin değerleri ve kültürleri yansıtması açısından çok önemli olduğunun altını çizen Ussif, şöyle konuştu:
"Türkiye'den bu foruma katılma daveti aldığımızda hemen kabul ettik. Çünkü etnospor spor oyunlarının nasıl organize edildiğini öğrenmek istiyoruz. Afrika'da bir etnospor federasyonu kurmak için çalışmak istiyoruz. Böylesi bir etnospor federasyonunun Türkiye'nin de yardımıyla kuracağımızı, böyle bir federasyonun Afrika'da ve özellikle Gana'da milli birlik beraberliğimize, barışımıza hizmet edeceğini düşünüyorum. Türkiye geleneksel sporların geliştirilmesinde gerçekten bir şampiyon. Biz de Afrika olarak Türkiye'den öğrendiklerimizi uygulamaya gayret edeceğiz. Afrika'da bunu başarmak istiyoruz."
Fotoğraf: Sinan Özmüş/AA
Namibya Cumhuriyeti Spor, Gençlik ve Ulusal Hizmet Bakanı Agnes Basilia Tjongarero ise 6. Etnospor Forumu'nun çok güzel ve faydalı bir organizasyon olduğunu söyledi.
Foruma ilk kez katıldıklarını ve güzel bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Tjongarero, "Namibya'da geleneksel sporlar çok organize değil. Burada bu oyunların bir organizasyon altına toplanabildiğini görebiliyoruz. Böylece geleceğe daha da güvenle aktarılabilecekler." dedi.
Rusya Spor Bakanı Matytsin: "Farklı spor branşlarıyla birbirimizi zenginleştiriyoruz"
Rusya Spor Bakanı Oleg Matytsin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Farklı ülkelerden yoğun katılımın sağlandığı Etnospor Forumu'nun önemli bir organizasyon olduğuna dikkati çeken Matytsin, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve ekibine foruma kendilerini davet ettikleri için teşekkür etti.
Sporun, kültürler ve uluslararası ilişkilerin güçlendirilmesi açısından da önem arz ettiğini vurgulayan Matytsin, ata sporlarının yaşatılmasının, gelecek nesillere aktarılmasının önemli bir değer olduğunu dile getirdi.
Rusya'da geleneksel sporların gelişmesine büyük önem verildiğini anlatan Matytsin, "Rusya'da 89 federal bölge mevcut. Her bölgenin kendine özgü geleneksel sporları var. Aslında bu bir zenginliktir, çünkü farklı spor branşlarıyla birbirimizi zenginleştiriyoruz. Böylece herkesin kendi spor dallarıyla ünik bir sistem oluşmaktadır. Aslında bugün yapılan organizasyonun bu anlamda çok büyük önemi mevcuttur. Burayı buluşma yeri olarak değerlendirebiliriz. Burada herkes kendi kültürünü, öz değerlerini paylaşarak bir spor alanının oluşmasına katkı sağlamaktadır." diye konuştu.
"Geleneksel spor dallarına ilgi memnun edici"
Rusya'nın sambo, güreş ve benzeri spor dallarının popüler olduğunu ve bu branşların başka ülkelerde de geliştiğini bildiren Matytsin, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerde de geleneksel spor dallarının geliştiğini ifade etti.
Dost ülkelerin geleneksel sporları bir araya getirerek, ortak nokta oluşturduğunu belirten Matytsin, şunları kaydetti:
"Geleneksel spor dallarına ilgi memnun edici. Dünya Etnospor Konfederasyonunun Etnospor Forumu etkinliğine katılmaya devam edeceğiz, gelecek yıllarda başka organizasyonlar olursa onlara da katılacağız. Rusya'da da Türkiye'deki gibi benzer organizasyonlar planlıyoruz. Bu organizasyonlara Türkiye'yi davet ediyoruz. Katılımınız bizim için önemlidir."
Rusya'da geleneksel festivaller düzenlediklerini aktaran Matytsin, bunu yapan organizasyon kurumlarının da mevcut olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin geleneksel sporların canlanmasını sağlayarak, gelecek nesillere aktarılması için verdiği çabayı kıymetli bulduklarını söyleyen Matytsin, "Geleneksel sporlarımıza dans gösterileri, şarkı yarışmaları ekleyerek, kongreler, yarışma programları yaparak zenginleştirebiliriz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.