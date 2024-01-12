Dolar
30.09
Euro
32.97
Altın
2,043.65
ETH/USDT
2,620.00
BTC/USDT
46,045.00
BIST 100
7,855.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camisi'nde cuma hutbesi irad ediyor
logo
Spor

6. Etnospor Forumu "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla Antalya’da yapılacak

Musa Samur  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
6. Etnospor Forumu "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla Antalya’da yapılacak

Ankara

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen 6. Etnospor Forumu, 16-18 Şubat tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek.

Dünya Etnospor Konfederasyonundan (DEK) yapılan açıklamaya göre "Geleneksel Sporların İhyası’" parolasıyla 2023’te gerçekleştirilmesi planlanan ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen forumda, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri değerlendirilecek.

Foruma, DEK’e bağlı faaliyetlerini sürdüren Kazakistan, Japonya, Meksika, Katar, Moğolistan, Arjantin, Türkiye, Tunus, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Macaristan ve Özbekistan'da bulunan 27 kurumsal üye temsilcilerinin yanı sıra devlet bakanları, ülkelerin yetkilileri, federasyon temsilcileri, araştırmacılar ve akademisyenler katılacak.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, forumun açılış konuşmasını yapacak. Açılış konuşmalarından sonra forum Bakanlar Paneli ile devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz için kar uyarısı
Bakan Uraloğlu: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yolu 120 kilometre uzunluğunda olacak
Bolu-Yedigöller yolu kar ve buzlanma nedeniyle kapatıldı
Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalinde çıkan yangın söndürüldü
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasının ikinci duruşması başladı

Benzer haberler

6. Etnospor Forumu "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla Antalya’da yapılacak

6. Etnospor Forumu "Geleneksel Sporların İhyası" parolasıyla Antalya’da yapılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet