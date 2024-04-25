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Spor

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum-Kuşadası etabı başladı

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) Bodrum-Kuşadası arasındaki 177,9 kilometrelik 5. etabının startı verildi.

Ali Ballı  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum-Kuşadası etabı başladı

Muğla

Bodrum ilçesindeki İskele Meydanı'ndan başlayan etabın startını, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi.

Bisiklet turunun 177,9 kilometrelik beşinci etabına 25 takımdan 162 bisikletçi katıldı.

Bisikletçiler Bodrum'dan başlayıp Güvercinlik Mahallesi üzerinden Milas'ın Ekinanbarı Mahallesi daha sonra da Aydın'ın Didim İlçesine ulaşacak. Bisikletliler daha sonra Söke istikametinden finiş noktası olan Kuşadası Marina'da etabı tamamlayacak.

Bu yıl 59. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 28 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak.

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