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Spor

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8. ve son etap hava şartları nedeniyle iptal edildi

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8. ve son etap hava şartları nedeniyle iptal edildi. Yeni Zelandalı Patrick Bevin turu genel klasman lideri olarak bitirdi.

Emrah Oktay   | 17.04.2022
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8. ve son etap hava şartları nedeniyle iptal edildi

İstanbul

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