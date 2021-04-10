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Ankara'da çökme tehlikesi nedeniyle 8 katlı bina boşaltıldı
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Spor

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda heyecan yarın başlıyor

Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın Kapadokya etabıyla başlayacak.

Erkan Tiryaki,Emrah Oktay   | 10.04.2021
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda heyecan yarın başlıyor

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl gerçekleştirilemeyen tur, bu yıl 11-18 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Dünyaca ünlü bisikletçiler, bu yıl İç Anadolu, Akdeniz ile Ege bölgelerinde, Nevşehir, Konya, Antalya, Muğla, Aydın'ın tarihi ve turistik güzelliklerini yansıtan ilçelerinde toplam 1209,8 kilometre pedal çevirecek.

Start Kapadokya'da

Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlayan yarışın startı, Nevşehir'de verilecek.

Kapadokya'nın peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı turistik merkezlerinde bisikletçiler, 167,3 kilometre yarışacak.

Konya etabında 144,9 kilometre, Beyşehir-Alanya etabında ise 212,6 kilometre pedal çevrilecek. Alanya-Kemer etabı, 184,4 kilometre mesafede yapılacak.

Turun en kritik etabı olan Kemer-Elmalı tırmanışını bisikletçiler, 160,3 kilometrede gerçekleştirecek.

Fethiye-Marmaris (129,1 kilometre), Marmaris-Turgutreis (180 kilometre) etabıyla devam edecek tur, Bodrum-Kuşadası (160,3 kilometre) etabıyla sona erecek.

Toplam 25 takım katılacak

Organizasyona toplam 25 takım katılım gösterecek.

Bu ekiplerden 3'ü UCI Dünya Takımları, 16'sı UCI Pro Takımları, 6'sı ise UCI Kıta Takımları olacak.

Yarışa Türkiye'den Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto katılacak.

Turda yarışacak takımlar şöyle:

UCI Dünya Takımları: Astana-Premier Tech (Kazakistan), Deceuninck-Quick-Step (Belçika), İsrail Start-Up Nation (İsrail)

UCI Pro Takımları: Alpecin-Fenix (Belçika), Androni Giocattoli-Sidermac (İtalya), B&B Hotels P/B KTM (Fransa), Bardiani CSF Faizane (İtalya), Bingoal WB (Belçika), Burgos-BH (İspanya), Caja Rural-Seguros RGA (İspanya), Delko (Fransa), Eolo-Kometa (İtalya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Euskaltel-Euskadi (İspanya), Gazprom-Rusvelo (Rusya), Rally (ABD), Team Novo Nordisk (ABD), UNO-X Pro (Norveç), Vini Zabu Brado KTM (İtalya)

UCI Kıta Takımları: A Bloc CT (Hollanda), Nippo-Provence-PTS (İsviçre), Salcano Sakarya Büyükşehir Belediye (Türkiye), Spor Toto (Türkiye), Team Sapura (Malezya), Wildlife Generation Pro (ABD)

3 milyar izleyiciye hitap edecek

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu yaklaşık 3 milyar kişinin ekranları başından izlemesi bekleniyor.

Uluslararası yayıncısı Eurosports'un olduğu turu Türkiye'de TRT Spor yayımlayacak.

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