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Spor

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun son günü başladı

5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun ikinci ve son gün yarışları, 64K etabı ile başladı.

Müzahim Zahid Tüzün   | 03.07.2021
5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun son günü başladı Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün / AA

Kayseri

Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA) tarafından tanınan maratonda sporcular, 64K etabında Erciyes Dağı'nın etrafını koşarak dolaşacak.

Yarışlar, 25K ve 12K etapları ile 7-12 yaş arası çocuk maratonu ile tamamlanacak.

Organizasyon koordinatörü Atıl Ulaş Cüce, toplam 250 sporcunun katıldığı maratonun bugün sona ereceğini söyledi.

Öte yandan, 64K etabının start noktasında yere sabit şekilde sıcak hava balonu şişirildi.


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5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun son günü başladı