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Spor

3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir üçüncü oldu

3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir, bronz madalya kazandı.

Fatih Gazioğlu  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir üçüncü oldu

Ankara

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen organizasyon devam ediyor.

Milli bilardocu Tayfun Taşdemir, bugün oynanan yarı final maçında Vietnamlı Tran Quyet Chie karşılaştı. Rakibine 50-47 yenilen Tayfun Taşdemir, şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Milli sporcu dün oynanan maçta Belçikalı rakibi Eddy Merckx'i 50-31 yenerek yarı finale yükselmişti.



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