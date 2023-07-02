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Spor

3. Avrupa Oyunları'nda atıcılıkta kadınlar trap takım kategorisinde Türkiye, gümüş madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda atıcılık branşında kadınlar trap takım kategorisinde Türkiye, gümüş madalya aldı.

Erkan Tiryaki  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
3. Avrupa Oyunları'nda atıcılıkta kadınlar trap takım kategorisinde Türkiye, gümüş madalya kazandı

Krakow

Wroclaw şehrindeki Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen atıcılık müsabakalarında trap takım kategorisinde Türkiye'yi kadınlarda Dilara Bedia Kızılsu, Rümeyse Pelin Kaya ve Safiye Temizdemir temsil etti.

Elemeleri 206 puanla ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, finalde İtalya'nın rakibi oldu. İtalya'ya finalde 6-0 kaybeden milli takım, gümüş madalya aldı.

Erkeklerde ise Alp Kızılsu, Nedim Tolga Tuncer ve Oğuzhan Tüzün'den oluşan milli takım, elemelerde 5. olarak elendi.

Atıcılık branşını Türkiye, 1 altın, 2 gümüş madalyayla tamamladı.

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