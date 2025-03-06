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Spor

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Arnavutluk'ta başlıyor

Milli güreşçiler, Arnavutluk'ta düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkacak.

Halil İbrahim Avşar  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası Arnavutluk'ta başlıyor

Ankara

Başkent Tiran'da 8-14 Mart tarihlerinde yapılacak şampiyonada 30 milli güreşçi madalya mücadelesi verecek.

Şampiyona, erkekler serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda yapılacak müsabakalarla başlayacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından şampiyonluklarla dolu sporculuk kariyerini noktalayan Taha Akgül, ilk kez Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak.

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular ise şöyle:

Serbest stil

57 kilo: Bekir Keser

61 kilo: Tolga Özbek

65 kilo: Abdullah Toprak

70 kilo: Umut Erdoğan

74 kilo: İsmet Çiftçi

79 kilo: İbrahim Metehan Yaprak

86 kilo: Alperen Atar

92 kilo: Alperen Tokgöz

97 kilo: Resul Güne

125 kilo: Efe Anıl Al

Kadınlar

50 kilo: Songül Kavak

53 kilo: Remziye Karadağ

55 kilo: Tuba Demir

57 kilo: Emine Çakmak

59 kilo: Ebru Dağbaşı

62 kilo: Selvi İlyasoğlu

65 kilo: Beyza Nur Akkuş

68 kilo: Nesrin Baş

72 kilo: Hatice Nur Sarı

76 kilo: Elmira Yasin

Grekoromen

55 kilo: Mehmet Hanifi Sarp

60 kilo: Mert İlbars

63 kilo: Furkan Erken

67 kilo: Azat Sarıyar

72 kilo: Eren Ülkü

77 kilo: Müslim Barga

82 kilo: Yüksel Sarıçiçek

87 kilo: Alperen Berber

97 kilo: Muhittin Emre Helvacı

130 kilo: Cemal Yusuf Bakır

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