2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası İstanbul'da yapılacak
2026 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası, 11-15 Şubat tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.
Ankara
Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki prestijli organizasyonları arasında gösterilen şampiyona, Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.
Turnuvada kadınlar ve erkekler kategorilerinde 8'er milli takım, "Avrupa takımlar şampiyonu" ünvanı için korta çıkacak.
Ev sahibi Türkiye, kadınlarda Bulgaristan, Fransa ve Çekya; erkeklerde ise Fransa, Almanya ve İsveç ile 2. Grup'ta yer alıyor.
