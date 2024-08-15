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20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğuna odaklandı

20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden milli takımın kaptanı Beren Yeşilırmak, yarı finalde Polonya'yı yenerek finale yükselmek ve finalde de rakiplerini mağlup edip Avrupa şampiyonu olmayı çok istediklerini söyledi.

Fatih Çakmak  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğuna odaklandı

Ankara

Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grup etabını namağlup lider tamamlayarak yarı finale yükselen Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nın kaptanı Beren Yeşilırmak, Polonya maçı öncesinde federasyonun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Ay-yıldızlı genç voleybolcu Beren, "Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasının sistemi bizim alışık olmadığımız bir sistem ama grup etabını çok güzel şekilde lider olarak tamamladık. Çok mutluyuz, yarı final için de heyecanlıyız. Rakibimizle bu sezon ilk kez karşı karşıya geleceğiz ama yarı finalde Polonya'yı yenip finale yükselmeyi ve şampiyon olmayı çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye-Polonya yarı final karşılaşması, yarın Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak.

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