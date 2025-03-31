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Spor

KKTC, Edirne'nin kadın güreşindeki deneyiminden yararlanacak

KKTC Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özüzmez,"Türkiye'nin kadın güreşindeki başarısını örnek alıyoruz. Yükselen bir trend olması dolayısıyla kadın güreşini daha da geliştirmek Avrupa ve dünyada başarılar elde etmek istiyoruz." dedi.

Cihan Demirci  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
KKTC, Edirne'nin kadın güreşindeki deneyiminden yararlanacak Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Dünya ve Avrupa şampiyonu kadın güreşçilerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kadın güreşine destek olması için çalışma başlatıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ve KKTC Güreş Federasyonu teknik ekipleri, çalışma kapsamında güreşçilerin antrenmanlarını yaptığı Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) inceleme yaptı.

Federasyonlarca belirlenecek program kapsamında KKTC'de çalışmalar gerçekleştirilecek.

İncelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye gelen KKTC Güreş Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve antrenör Sezgin Özüzmez, AA muhabirine, Türk kadın güreşçilerin başarılarının dünyaya örnek olduğunu söyledi.

KKTC'nin de Türkiye'deki başarıları örnek aldığını belirten Özüzmez, "KKTC Güreş Federasyonunun önceki dönem başkanı Mehmet Öznacar'dan sonra şimdiki başkanımız Kemal Bayraktar bu işin üzerine eğildi. Kadın güreşinde tek kulübümüz vardı şimdi dördüncü kulübümüzü bünyemize kattık. Kadın güreşine olan ilgi ve alaka artıyor. Türkiye'nin kadın güreşindeki başarısını örnek alıyoruz. Yükselen bir trend olması dolayısıyla kadın güreşini daha da geliştirmek Avrupa ve dünyada başarılar elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

Özüzmez, TOHM'da yetişen sporcuların önemli başarılara imza attığını, KKTC'de de benzer merkezlerin kurulabileceğini dile getirdi.

Türkiye'nin şampiyon kadın güreşçilerinden destek alarak çalışmalar yapacaklarını anlatan Özüzmez, KKTC'den kadın güreşçilerin kamplara katılarak Türk antrenör ve sporcularla çalışacağını kaydetti.

Şamil Doğu Delen: "Dünyaya örnek olan sporcularımızla gurur duyuyoruz"

TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen de Türkiye'nin KKTC'ye her alanda destek olmaya hazır olduğunu belirtti.

KKTC'de kadın güreşinin yeni başladığını, onlara bu branşta destek olmaya hazır olduklarını anlatan Delen, şunları kaydetti:

"Edirne'de kadın güreşçiler önemli başarılar elde etti. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da TOHM'u burada kurdu. Edirne kadın güreşinin lokomotifidir. Hayatını güreşe adayan antrenörlerimiz Habil Kara, Tamer Ergül, Turan Arslantürk hocalarımızın hepsinin olimpiyat ve dünya şampiyonası deneyimi var. Bu anlamda bilgi ve tecrübelerimizi KKTC'deki kardeşlerimizle paylaşmak bize onur verecek. Edirne'den dünya ve Avrupa şampiyonları Yasemin Adar, Hafize Şahin, Melda Dernekçi, Özlem Sarıarslan gibi nice sayamadığımız başarılı sporcularımız yetişti. Dünyaya örnek olan sporcularımızla gurur duyuyoruz."

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