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Türkiye, Sığınmacılar Avrupa yolunda

Yunanistan sığınmacılara attığı gaz bombalarıyla bölgeyi savaş alanına çevirdi

Yunanistan sığınmacılara yönelik sert müdahalelerinde hız kesmiyor.

Salih Baran   | 18.03.2020
Yunanistan sığınmacılara attığı gaz bombalarıyla bölgeyi savaş alanına çevirdi Fotoğraf: İslam Yakut/AA

Edirne

Yunan sınır güçleri sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombalarıyla saldırıyor. Gazdan etkilenen ve gaz fişeğinin yaraladığı çok sayıda sığınmacıya sahra çadırında müdahale edildi.

Türk sınır karakoluna da gaz bombası düşüyor

Yunan sınır güçlerinin attığı gaz bombalarından bazıları Pazarkule Sınır Karakolu’na düşüyor.

Atılan bir gaz fişeğinin başına isabet ettiği bir polis memuru hastaneye kaldırıldı.




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