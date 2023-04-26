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Teknoloji, TEKNOFEST, Savunma sanayisi

TUSAŞ, havacılık ürünlerini TEKNOFEST İstanbul'da sergileyecek

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), yerli imkanlarla özgün geliştirdiği ürünlerini, yarın başlayacak İstanbul'daki TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST 2023) ziyaretçilerle buluşturacak.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
TUSAŞ, havacılık ürünlerini TEKNOFEST İstanbul'da sergileyecek

Ankara

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST 2023'te, HÜRJET, ATAK 2, GÖKBEY, ANKA, AKSUNGUR VE HÜRKUŞ platformlarının mock-up'ları (tasarımın ölçekli veya tam boyutlu modeli) sergilenecek. Türkiye ve dünyanın birçok yerinden gelecek teknoloji tutkunlarına özel GÖKBEY, ANKA, AKSUNGUR ve HÜRKUŞ uçuş gösterisi yapacak.

Türk Havacılık Uzay Sanayii, festivale katılanlara dünyanın en gelişmiş uçaklarından biri olacak 5. Nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak (MMU) simülatörü ile eşsiz bir uçuş deneyimi sunacak.

TEKNOFEST'in kariyer etkinlikleri

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin hazırladığı kariyer stantlarında, genç yetenek programları, işe alım süreçleri ve "Mühendise Sor!" etkinliği ile gençler Türkiye'nin en iyi mühendisleriyle iletişime geçebilecek ve akıllarındaki sorulara cevap bulabilecekler.

"HÜRKUŞ 6-10 ve HEZARFEN 11-14 Geleceğin Yetenekleri Programı" kapsamında, gerçekleştirilen "Gelişim Atölyeleri" ile ilkokul ve ortaokul öğrencileri, robotik kodlama/dijital oyun tasarımı alanında pratiğe dayalı atölye çalışması gerçekleştirebilecekler.

Ana sahnede sergilenecek HÜRKUŞ ve GÖKBEY Müzikali ile 6-8 yaş aralığındaki geleceğin yeteneklerine, keyifli ve gelişim dolu anlar yaşatacak.

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