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Teknoloji, Savunma sanayisi

Türk ve İspanyol Hava Kuvvetleri komutanları 2 HÜRJET ile kol uçuşu yaptı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo, 2 HÜRJET ile kol uçuşu gerçekleştirdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Türk ve İspanyol Hava Kuvvetleri komutanları 2 HÜRJET ile kol uçuşu yaptı

Ankara

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin sosyal medya hesabından söz konusu uçuşun videosu paylaşıldı.

26.02.2025

Paylaşımda, "İki HÜRJET aynı anda gökyüzünde. Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Francisco Braco Carbo ile birlikte kol uçuşu gerçekleştirdi. Her yeni uçuşta sadece hedeflerimizi yükseltmekle kalmıyor, GökVatan'ın maviliklerinde ay yıldızlı kanatlarımızla tarih yazıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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