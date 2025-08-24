Dolar
Teknoloji, TEKNOFEST, Savunma sanayisi

TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndaki geçiş töreni için Sarayburnu'ndan ayrıldı

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek geçit töreni için Sarayburnu Limanı'ndan ayrıldı.

Mikail Bıyıklı  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'ndaki geçiş töreni için Sarayburnu'ndan ayrıldı Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlik için TCG Anadolu, sabah saat 07.00 sıralarında Sarayburnu Limanı'ndan ayrılarak, Karadeniz açıklarına doğru yol aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da yer alıyor.

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında 15.30-18.30 saatleri arasında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayacak. Boğaz'da seyir yapacak donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızırreis denizaltısı da yer alacak.

