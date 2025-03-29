Dolar
37.98
Euro
41.13
Altın
3,085.45
ETH/USDT
1,872.00
BTC/USDT
82,943.00
BIST 100
9,659.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

HAVELSAN'dan Şili Deniz Kuvvetlerine ADVENT Savaş Yönetim Sistemi

HAVELSAN, Şili Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS) için sözleşme imzaladı.

Tolga Yanık  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
HAVELSAN'dan Şili Deniz Kuvvetlerine ADVENT Savaş Yönetim Sistemi Kaynak: HAVELSAN

İstanbul

HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, HAVELSAN ile Şili Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arasında imzalanan sözleşme kapsamında, Şili Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan 2 fırkateynin modernizasyon sürecinde, komuta kontrol kabiliyetleriyle öne çıkan ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS) tedarik edilecek.

4 yıl içinde tamamlanması öngörülen proje ile her iki fırkateyne ADVENT SYS entegre edilerek gemi üzerindeki mevcut sistemler ve silahlarla tam uyumlu bir yapı tesis edilecek.

Bu projeyle birlikte Şili, ADVENT SYS'yi platformlarında kullanan 9. ülke olacak.

Türkiye'de TCG KINALIADA korvetiyle hizmete giren ADVENT, dünya denizlerinde giderek artan bir etki alanına ulaşıyor ve uluslararası paydaşların ilgisini çekiyor.

ADVENT, ağ destekli harekat yaklaşımına dayanan, çoklu görev gücü mimarisi ile deniz platformlarının birlikte görev yapmasına imkan tanıyan, modern harp gereksinimlerine cevap verecek şekilde tasarlanmış entegre bir savaş yönetim sistemi.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yakın işbirliği içinde geliştirilen ADVENT, Deniz Kuvvetleri için tasarlanan ilk savaş yönetim sistemi olma özelliğini taşıyor.

Sistem, tehdit değerlendirme, karar destek, hedef tespiti, silah ve sensör kontrolü gibi tüm operasyonel süreçleri kapsayarak komutanlık düzeyinde etkinlik ve farkındalık sağlıyor.

Kullanıcı dostu ara yüzleri, yüksek entegrasyon kabiliyeti ve yazılım altyapısı ile ADVENT, güvenlik, çeviklik ve operasyonel kabiliyet anlamında üst düzey bir çözüm sunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu
AŞTİ'de Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
Bakan Kurum, bayrama yeni evlerinde girecek olan depremzede Balveren çiftinin mutluluğunu paylaştı
Bayramda 720 emniyet ve jandarma personeli otobüslere yolcu gibi binerek denetim yapacak
Meteorolojiden Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

HAVELSAN'dan Şili Deniz Kuvvetlerine ADVENT Savaş Yönetim Sistemi

HAVELSAN'dan Şili Deniz Kuvvetlerine ADVENT Savaş Yönetim Sistemi

Türkiye ile Mısır insansız kara araçları üretiminde işbirliği yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Veri Merkezi hizmete alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet