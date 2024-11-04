Dolar
34.34
Euro
37.47
Altın
2,742.28
ETH/USDT
2,471.20
BTC/USDT
68,936.00
BIST 100
8,753.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
TEKNOFEST, Savunma sanayisi

Dron tehdidine karşı kurulan "tuzak" ihracat başarısı yakaladı

Artan dron tehditlerini önlemek amacıyla oluşturulan TUZOQ Anti-dron Sistemi, ilk ihracat başarısına ulaştı ve yurt dışından yeni siparişler aldı.

Göksel Yıldırım  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Dron tehdidine karşı kurulan "tuzak" ihracat başarısı yakaladı

Ankara

Türk savunma sanayisi ürünlerini keşfedilmemiş pazarlarla buluşturma misyonuyla faaliyet gösteren İstanbul merkezli BayGalata, büyük çapta yerli üreticilerle işbirliğine giderek tedarik ettiği ekipman ve ürünlerden dizayn, modelleme, entegrasyon ve yazılım altyapılarıyla özgün çözümler oluşturuyor.

BayGalata ağırlıklı olarak hafif silah, zırhlı personel taşıyıcılar, bulutaltı taktik silahlı ve silahsız dronlar, elektronik harp, anti-dron sistemleri, sınır güvenliği ve helikopter modernizasyonu/silahlandırması alanlarında faaliyet gösteriyor.

BayGalata, TUZOQ, TUWEK, BayGun ve BayAmmo marklarıyla ağırlıklı olarak ihracat faaliyetleri yürütüyor.

Ayrıca 2 ayrı özgün silahı öz kaynaklarıyla geliştiren BayGalata, uluslararası patentleri için on onay aldı.

Dronlara kurulan "TUZOQ"

BayGalata, ticari olarak kolayca satın alınabilen ve patlayıcılar/harp başlıklarıyla ciddi bir tehdit haline getirilen dronlara yönelik karşı tedbir çözümlerini gündemine aldı.

Başlangıçta terörist gruplar tarafından kritik noktalara saldırı amacıyla kullanılan dronlar, Rusya-Ukrayna savaşıyla yakın muharebenin de vazgeçilmez silahlarından biri haline geldi.

BayGalata, bu ihtiyaçtan hareketle farklı görev ve yeteneklere sahip sistemleri özgün yazılımla bir araya getirerek TUZOQ Anti-dron Sistemi'ni oluşturdu.

Geliştirme çalışmaları Şubat 2023'te başlayan TUZOQ, ihracat başarısına ulaştı ve eylül ayında Bangladeş Özel Kuvvetleri kullanımına sunuldu.

Afrika'dan yeni siparişler

TUZOQ, özgün mimariye sahip 4D yaklaşımıyla (Detect/Tespit, Define/Tanımla, Deter/Engelle, Destroy/İmha) geliştirildi.

Kullanılan ürünler ve özgün yazılımla 5 kilometre çapında alanda aynı anda 500 dronu tespit ve tanımla yeteneğine sahip TUZOQ sistemi içerisinde radar, elektro-optik kamera, RF sensör, jammer, spoofer, mikrodalga yayınlayıcılar ve farklı fiziki imha seçenekleri sunulabiliyor.

BayGalata, TUZOQ'ı anti-dron sistemleri içerisinde dünyadaki "en kapsamlı entegrasyona sahip çözüm" olarak gösteriyor.

TUZOQ ilk teslimatın ardından Bangladeş Özel Kuvvetleri tarafından Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı güvenliğinde kullanılacak.

Sistem, Türk savunma sanayisine duyulan güven dolayısıyla yakın zamanda ülkede devlet yönetiminde yaşanan köklü değişimin ardından önceki yönetim tarafından başlatılan ve kabulü yapılan az sayıda projelerden biri oldu.

TUZOQ'ın ikinci ve üçüncü siparişleri ise bir Afrika ülkesinden alındı.

İhtiyaç da hedefler de artıyor

BayGalata, anti-dron sistemlerine artan ihtiyaçtan hareketle yurt dışı satış ve pazarlama faaliyetlerini yoğunlaştıracak.

Şirket, 2025-2026 döneminde TUZOQ için en az 12’si çok katmanlı entegre sistem olmak kaydıyla, toplamda 50 sistem kurmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, askeri çözümler yanında havalimanları, nükleer santraller, kritik binaların korunmasına yönelik sorumluluklar alınması hedefleniyor.

Sabit tesislerin yanında mobil TUZOQ çözümleriyle hareketli ya da konvoy halindeki unsurların dron tehdidine karşı korunmasına katkı sağlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gitti
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 527 bini aştı
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış, Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Adıyaman'da "Yerinde Dönüşüm"e 23 binin üzerinde başvuru

Benzer haberler

Dron tehdidine karşı kurulan "tuzak" ihracat başarısı yakaladı

Dron tehdidine karşı kurulan "tuzak" ihracat başarısı yakaladı

Türk savunma sanayisi silahlı robot köpekleri göreve hazırlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Geçmişte alamadığımız bazı ürünleri şimdi dünyanın dört bir yerine ihraç ediyoruz

Baş ağrıtan dronlara karşı "ekonomik dron savar"

Baş ağrıtan dronlara karşı "ekonomik dron savar"
Zonguldak ormanları sonbahar renklerine büründü

Zonguldak ormanları sonbahar renklerine büründü
Sinyal karıştırmaya karşı milli kalkan

Sinyal karıştırmaya karşı milli kalkan
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet