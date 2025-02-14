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Teknoloji, Savunma sanayisi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Piaggio P180'nin pilot koltuğunda

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, satış ihalesini Baykar'ın kazandığı İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'in P180 uçağını kullandı.

Tolga Yanık  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, Piaggio P180'nin pilot koltuğunda

İstanbul

Bayraktar, İtalya'daki uçuşta Piaggio P180'nin ikinci pilot koltuğunda yer aldı. Cenova Havalimanı'ndan kalkan uçakla Piaggio'nun fabrikasına geçen Bayraktar, Piaggio'nun bir pilotunun da yer aldığı uçuşta uçağı kumanda etti.

14.02.2025

Uçuşa ilişkin videoyu X hesabından paylaşan Bayraktar, "Cenova'daki Piaggio Aerospace'in pistine Piaggio P180 uçağıyla ilk inişimiz." ifadesini kullandı.

Piaggio Aerospace'in satışı için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren, dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı şirketi Baykar olmuştu. Baykar, çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazanmıştı.

Geçen ay Baykar ve Piaggio Aerospace arasında İtalyan havacılık devinin iş komplekslerinin Baykar'a devri için ön sözleşme imzalanmıştı. Süreç kapsamında Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın katılımıyla Cenova'da bulunan Piaggio Aerospace tesislerinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, "Cenova'da bulunan Piaggio Aerospace tesislerinde, İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Sayın Adolfo Urso ve Eyalet Başkanı Sayın Marco Bucci eşliğinde ulusal ve bölgesel sendikalarla bir araya geldik. Toplu iş sözleşmesini başarıyla imzalayarak işbirliğimizi güçlendirdik. Havacılık ve savunma sanayisinde ortak vizyonumuzla teknoloji ve üretimde yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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