ATAK helikopterlerinin Van Gölü semalarındaki uçuşu sosyal medyada beğeni topladı
Jandarma Genel Komutanlığı, ATAK helikopterlerinin Van Gölü üzerindeki görev uçuşu sırasında kaydedilen görüntüleri paylaştı.
Ankara
Komutanlığın, sosyal medya hesabındaki paylaşımda,"Barışın güvercini, savaşın kartalı ATAK helikopterlerimiz Van Gölü semalarında görev başında." ifadelerine yer verildi.
Jandarma Genel Komutanlığı, ATAK helikopterlerinin Van Gölü üzerindeki görev uçuşu sırasında kaydedilen görüntüleri paylaştı https://t.co/HS0725eo2H pic.twitter.com/SqIqEsVmAZ— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 16, 2025
Paylaşımda, ATAK helikopterlerinin Van Gölü semalarında uçuş yaptığı sırada çekilen video yer aldı.
Paylaşım, sosyal medyada beğeni topladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.