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Teknoloji, Savunma sanayisi

ATAK helikopterlerinin Van Gölü semalarındaki uçuşu sosyal medyada beğeni topladı

Jandarma Genel Komutanlığı, ATAK helikopterlerinin Van Gölü üzerindeki görev uçuşu sırasında kaydedilen görüntüleri paylaştı.

Sefa Bilgitekin  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
ATAK helikopterlerinin Van Gölü semalarındaki uçuşu sosyal medyada beğeni topladı

Ankara

Komutanlığın, sosyal medya hesabındaki paylaşımda,"Barışın güvercini, savaşın kartalı ATAK helikopterlerimiz Van Gölü semalarında görev başında." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, ATAK helikopterlerinin Van Gölü semalarında uçuş yaptığı sırada çekilen video yer aldı.

Paylaşım, sosyal medyada beğeni topladı.

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