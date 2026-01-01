Dolar
42.96
Euro
50.55
Altın
4,325.60
ETH/USDT
2,991.10
BTC/USDT
88,238.00
BIST 100
11,261.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

ASELSAN teknoloji yatırımlarıyla Anadolu'yu sarıyor

ASELSAN, geleneksel sanayi merkezlerinin dışında kurduğu iştiraklerle Anadolu'nun girişimci ruhunu yüksek teknoloji ve Türk savunma sanayisiyle buluşturuyor.

Göksel Yıldırım  | 01.01.2026 - Güncelleme : 01.01.2026
ASELSAN teknoloji yatırımlarıyla Anadolu'yu sarıyor

Ankara

Şirket, yerli ve milli üretimi artırmak, kritik teknolojilerin üretimini Anadolu’ya taşımak ve kapasite artırımı için organizasyonunu güçlendiriyor. ASELSAN bu amaçla Türkiye ekonomisi ve sanayisine katkılarıyla dikkati çeken şehirlerdeki varlıklarına yenilerini ekledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Daha önce Sivas, Konya ve Adıyaman'da iştirakler kuran ASELSAN, 2025 sonunda bunlara Gaziantep ve Malatya’da iki yeni şirket ekledi. Bu sayede ASELSAN'ın bünyesinden doğan (spin-off) uzmanlaşmış şirket sayısı 5'e yükseldi.

ASELSAN bu adımlarıyla savunma sanayi ekosisteminin Anadolu şehirlerinde gelişip güçlenmesine öncülük ediyor. Bu sayede, söz konusu şehirlerdeki köklü üretim kültürü, savunma sanayinin disipliniyle birleşiyor. Üretim kapasitesinin yayılmasıyla tedarik zinciri yaygınlaşıp güçleniyor. ASELSAN'ın Ankara'daki AR-GE birikimi, bu şirketler aracılığıyla yereldeki üretimin daha katma değerli hale gelmesine katkı sağlıyor.

Askeri güç elektroniğinin yeni adresi Malatya

Bir süredir askeri güç elektroniği alanında artan ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla Malatya'da faaliyet gösteren ASELSAN, bu faaliyetleri daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütmek amacıyla tümüyle kendisine ait ASELSAN Malatya Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'yi kurdu.

Bu şirket, elektronik bileşenlerin hassas üretimi, tasarımı, bakım ve satış sonrası hizmetleri başta olmak üzere askeri güç elektroniği alanında faaliyetleri yürütecek. Şirket, ayrıca Türk ordusunun envanterinde bulunan ASELSAN ürünlerinin bakım onarım süreçlerinin daha hızlı yönetilmesini de sağlayacak.

ASELSAN'ın Malatya yatırımı, şirketin sürdürülebilir büyüme yaklaşımının bir parçası olarak hayata geçirildi. Bunun yanı sıra, Malatya'nın sanayi altyapısına yapılan bu yatırım, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehrin sosyoekonomik toparlanma sürecine katkı sunmayı da hedefliyor.

Kritik elektromekanik sistemler için Gaziantep'e görev

ASELSAN, savunma sanayi projelerinde kritik öneme sahip elektromekanik sistemlerde üretim kapasitesini artırmak amacıyla da Gaziantep'te yeni bir iştirak kurdu. Yüzde 51'i ASELSAN, yüzde 49'u Gaziantep İleri Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait olan ASELSAN Gaziantep Elektromekanik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ, kayar bilezik (slip ring) başta olmak üzere elektromekanik sistemlerin tasarım, geliştirme ve üretim faaliyetlerini yürütecek.

Bu yatırımla birlikte ASELSAN'ın uzun yıllardır tasarladığı ve ürettiği kritik bileşenlerde yüksek adetli üretim kabiliyeti oluşturulması, tedarik sürekliliğinin güçlendirilmesi ve bu kritik bileşenlerde dışa bağımlılığın daha da azaltılması hedefleniyor.

Gaziantep'te kurulan yeni yapı, ASELSAN'ın üretim ekosistemini güçlendirirken, bölgedeki yüksek teknoloji odaklı sanayi altyapısına, ihracat potansiyeline ve nitelikli istihdama da katkı sağlayacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sinop'ta karacaların kar küreme aracına eşlik ettiği anlar kamerada
Bakan Yumaklı, kırsal kalkınma desteklerinde yeni dönemin başladığını bildirdi
MİT Başkanı Kalın, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile görüştü
Tokat'ta tırın eve çarpması kameraya yansıdı
Başkentte su kesintisinden etkilenen vatandaşlar çeşmelerden su temin ediyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ASELSAN teknoloji yatırımlarıyla Anadolu'yu sarıyor

ASELSAN teknoloji yatırımlarıyla Anadolu'yu sarıyor

Bayraktar KIZILELMA, "gelişmiş avcıya" dönüşeceği KARAT ile buluştu

ASELSAN, teknoloji maratonunda 2025'te dev adımlar attı

ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı

ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
Malatya'da kayısı bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı

Malatya'da kayısı bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı
Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ni bu yıl 616 bin kişi ziyaret etti

Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ni bu yıl 616 bin kişi ziyaret etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet