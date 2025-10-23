Dolar
Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Richard Falk, İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Alam Sarayı'nda, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile heyetler arası görüşmelere katıldı
logo
Sağlık

"Zayıflama iğnesi" olarak bilinen obezite ilaçları mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Altay, toplumda "zayıflama iğnesi" olarak bilinen ilaçların yan etkileri nedeniyle mutlaka doktor onayıyla kullanılması gerektiğini bildirdi.

Dilhan Türker Yıldız  | 23.10.2025 - Güncelleme : 23.10.2025
Ankara

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zayıflama iğnelerine ilişkin sosyal medyanın da etkisiyle toplumda ileri düzeyde bilgi kirliliği yaşandığına dikkati çekti.

Bu ilacın mutlaka uzman onayıyla kullanılması gerektiğini vurgulayan Altay, aksi takdirde ciddi yan etkileriyle karşılaşılabileceğini dile getirdi.

Zayıflama iğnelerini kullanmadan önce yan etkileri sebebiyle hastalara endokrinoloji uzmanları tarafından ileri tetkiklerin yapılması gerektiğini ifade eden Altay, bu ilaçların kesinlikle reçetesiz kullanılamayacağının altını çizdi.

Altay, "Zayıflama iğneleri, tip 2 diyabet tedavisinde ve özellikle yaşam tarzı değişikliği, egzersiz programı gibi önlemlere rağmen kilo veremeyen obezite hastalarında uygulanan bir tedavi seçeneğidir. Uygun hastalarda etkili sonuçlar elde edilebilir ancak mutlaka doktor gözetiminde uygulanması gerekir." dedi.

Obezitenin bir hastalık olduğunu aktaran Altay, vücut kitle indeksi 25'in üzerinde olan kişileri fazla kilolu, 30'un üzerinde olanları ise obez olarak tanımladıklarını söyledi.

"İğnenin kullanılabilmesi için kişinin böbreklerinin, karaciğerinin sağlıklı olması, ileri evre kalp yetmezliğinin olmaması, daha önce pankreas iltihabı yaşamamış olması, ailede tiroid kanseri veya bazı endokrin sendromların olmaması gerekir." diyen Altay, şöyle konuştu:

"'Birazcık kilo fazlalığım, obezitem var, ben bu ilacı kullanayım, hekime de sormama gerek yok. Nasıl olsa ilaca parayla ulaşabiliyorum.' yaklaşımı çok yanlış. Ailesinde pankreas öyküsü olan, tiroit nodülleri, safra taşı bulunan hastaları değerlendirmemiz gerekiyor. İlacın mide ve bağırsak sistemi, safra kesesi, pankreasla ilgili yan etkileri olabiliyor. Tip 2 diyabet hastalarında, hasta uzun süredir insülin kullanıyor ve diyabete bağlı göz sorunları geliştiyse zayıflama iğnesi kullanımıyla bu hastalarda gözle ilgili birtakım yan etkilerin olabileceği de raporlanmış durumda."

Zayıflama iğnesinin faydalarına ilişkin sosyal medyada oluşan bilgi kirliliğine değinen Altay, "Bu konuda bazı ünlülerle ilgili spekülasyonların artmasıyla polikliniğimize gelen hasta sayılarında ciddi artış oldu. 'Hocam bir iğne varmış, hemen zayıflatıyormuş, bunu kullanmak istiyorum.' diye çok fazla talep var." dedi.

Yanlış kullanımda oluşabilecek riskler

Altay, bu ilaçların insülin gibi uygulanmasına rağmen insülin olmadığını, insülin kalemlerinin üzerine sanki zayıflama iğnesiymiş gibi etiket yapılarak yapılan merdiven altı uygulamaların ise hastaların sağlığını riske attığını bildirdi.

"Kişi zayıflama iğnesi yaptığını zannediyor ama sahte ilaç insülin içeriyor, bu kan şekerini çok ciddi düşürebilir." diyen Altay, şu uyarılarda bulundu:

"Zayıflama iğnelerini kilo fazlalığı nedeniyle kullanmak istiyorlar, diyabetleri de yok, yani kan şekerleri normal. Bu durumda sahte ilaçtaki insülin, kan şekerinin normalin altına düşmesine, komaya ve hastanın hayatını kaybetmesine bile neden olabilir. Kalp yetmezliği olan hastaları yoğun bakım ihtiyacı olan bir duruma sokabilir. Görmeyle ilgili yan etkiler yaşanabilir. Alerjik reaksiyonlar meydana gelebilir."

