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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca düzenlenen "Nefret Söylemi ve Nefret Suçları" sempozyumun açılışında konuşuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansına video mesaj gönderdi.
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Sağlık

YÖK'ün üniversite hastanelerindeki sağlıkçılara ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de

Üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev alan personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Sefa Şahin   | 27.10.2021
YÖK'ün üniversite hastanelerindeki sağlıkçılara ek ödeme düzenlemesi Resmi Gazete'de

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 18 Şubat 2011 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, üniversite hastanelerinde Kovid-19 salgınına yönelik araştırma, teşhis ve tedavi faaliyetleri kapsamında görev yapan personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

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