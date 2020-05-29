Euro
7.59
Dolar
6.82
BIST 100
105,004.90
Altın
1,725.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Gül, “Adalet Hizmetlerinde Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu”na ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Sağlık

Yeşilköy Acil Durum Hastanesi'nin yapım hikayesi TRT Belgesel'de ekranlara gelecek

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yapım hikayesi, TRT Belgesel'de seyircilerle buluşacak.

Aişe Hümeyra Bulovalı   | 29.05.2020
Yeşilköy Acil Durum Hastanesi'nin yapım hikayesi TRT Belgesel'de ekranlara gelecek

Istanbul

Doğal afet ve pandemi durumlarında kullanılmak amacıyla inşa edilen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin bilinmeyen özellikleri, hastanenin hizmete açılacağı 31 Mayıs günü saat 21.00'de ekrana gelecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen hastanenin tüm aşamalarını gece gündüz kayıt altına alan TRT Belgesel, bu hikayeyi özel röportaj ve görüntüler eşliğinde yayınlayacak.

Çekimlerinde 3 aktüel, 3 aksiyon ve 1 hava kamerası kullanılan "Acil Durum Hastanesi" belgeselinin yanı sıra TRT'nin beğenilen diğer yapımı "Küresel Tehdit Covid-19" belgeseli de yeni bölümüyle cumartesi günü izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Salgınla ilgili çarpıcı gerçekleri gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan belgeselde, hayatları tehdit eden bir virüsün, sıradan bir bulaşıcı hastalık değil yüzyılın salgını olduğu ele alınıyor. Belgeselin 6'ncı bölümünde ABD'deki salgının bilinmeyen yönleri ile tüm gerçekleri konu ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte yeni vaka görülmedi
İstanbul'da 4 hastadan alınan Kovid-19 virüsünün genomu dizilendi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 387 bini aştı
Hindistan’da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı Çin'i geçti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 447 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Yeşilköy Acil Durum Hastanesi'nin yapım hikayesi TRT Belgesel'de ekranlara gelecek

Yeşilköy Acil Durum Hastanesi'nin yapım hikayesi TRT Belgesel'de ekranlara gelecek

TRT, Yeşilköy Acil Durum Hastanesi'nin yapım hikayesinin belgeselini çekti

Süryaniler Prof. Dr. Dilmener'in adının hastanede yaşatılmasından memnun