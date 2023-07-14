Dolar
26.15
Euro
29.36
Altın
1,955.26
ETH/USDT
1,986.20
BTC/USDT
31,159.00
BIST 100
6,418.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Yan Dal Uzmanlık Sınavı'nı kazanan hekimlerin zorunlu hizmeti yarıya düşürüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda yapılan değişiklikle Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı (YDUS) kazanan uzman hekimlerin zorunlu hizmetinin yarıya düşürüldüğünü bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Yan Dal Uzmanlık Sınavı'nı kazanan hekimlerin zorunlu hizmeti yarıya düşürüldü

Ankara

Koca, dün gece TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"da yer alan uzman hekimlere ilişkin düzenlemeyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Devlet hizmeti yükümlüsü uzman tabiplerin beklemeksizin Yan Dal Uzmanlık Sınavı'na girebilmeleri ve kazanmaları halinde zorunlu hizmet süresinin yarısından muaf olmalarını sağlayan değişiklik 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda yapıldı. Yeni düzenleme, bir diğer ifadeyle, Yan Dal Sınavı'nı kazanan uzman hekimlerin zorunlu hizmetinin yarıya düştüğü anlamına geliyor. Değişiklik hayırlı olsun."

Aile Sağlığı Merkezlerinin giderleri Bakanlıkça karşılanacak

Koca ayrıca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçen ve Aile Hekimliği Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifinin, gerekli durumlarda, yapımı da dahil, Aile Sağlığı Merkezlerinin giderlerinin Bakanlık tarafından karşılanmasını, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen puanlama sistemi yerine sözleşmeli çalışan aile hekimleri ile Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına devlet memurlarının tabi olduğu disiplin hükümlerinin uygulanmasını amaçladığını kaydetti.

Bakan Koca, teklifin Aile Diş Hekimliği hizmetleri ile Yaşlı Sağlığı hizmetlerinin organize edilmesini, bu amaçla diş hekimleri ve ilgili personelle sözleşme yapılabilmesini içerdiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB Başkanı İmamoğlu'na Tuzla Belediye Başkanına hakaretten dava
Avrupa, darbe girişiminin 7'nci yılında FETÖ üyelerinin barındığı adres olmayı sürdürüyor
Diyarbakır'da preslenmiş pamuk balyalarının bulunduğu alanda yangın çıktı
Taksim Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okundu
Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor

Benzer haberler

Yan Dal Uzmanlık Sınavı'nı kazanan hekimlerin zorunlu hizmeti yarıya düşürüldü

Yan Dal Uzmanlık Sınavı'nı kazanan hekimlerin zorunlu hizmeti yarıya düşürüldü

Sağlık Bakanı Koca'dan "sıcak çarpması" uyarısı

Sağlık Bakanı Koca: Bartın'da hastanelere ulaşan 4 yaralıdan 2'sinin tedavisi devam ediyor

Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçe devlet hastanelerinde geçici acil müdahale üniteleri kuruldu

Zonguldak'ın Devrek ve Gökçebey ilçe devlet hastanelerinde geçici acil müdahale üniteleri kuruldu
Sağlık Bakanı Koca: Evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın kayıtlı hastamız var

Sağlık Bakanı Koca: Evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın kayıtlı hastamız var
Sağlık Bakanı Koca: Kızılay, 85 milyonun her an ihtiyaç duyabileceği kurumlar arasında

Sağlık Bakanı Koca: Kızılay, 85 milyonun her an ihtiyaç duyabileceği kurumlar arasında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet