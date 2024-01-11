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Sağlık

Vücudu alkol üreten hastanın tedavisine Giresun'da başlandı

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, vücudunda kendi kendine alkol üretme sendromu olan ikinci hastanın tedavisine başlandığı bildirildi.

Gültekin Yetgin  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Vücudu alkol üreten hastanın tedavisine Giresun'da başlandı Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, hastanede düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılında ulaşılan hasta, tetkik ve işlem sayılarına ilişkin bilgi verdi.

Geçen yıl tomografi, radyoterapi, MR gibi yeni cihazların hastaneye kazandırıldığını aktaran Kulaklı, kornea nakli gibi önemli çalışmalar da yaptıklarını söyledi.

Kulaklı, hastanenin yüzde 90 dolulukla hizmet verdiğine işaret ederek, "Yeni bir ek bina talebimiz oldu, binayla ilgili çalışmalarımızı başlattık, yakın dönemde inşallah bununla ilgili müjdeli haber bekliyoruz." dedi.

Auto brewery sendromu

Sağlık turizmi ile yurt içi ve dışından hastalar beklediklerini belirten Kulaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Auto brewery olarak adlandırılan, vücudun kendi kendine alkol üretme sendromu olan bir hastaya tedavi verdik. Bu hastamız basında 'içmeden sarhoş olma' gibi bir terimle geniş yer buldu. Bu hastamızın, alkol almamasına rağmen alkol düzeyi yüksek oluyordu. Şu anda Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye'de bu hastalığın tedavisinin merkezi haline geldi. Orta Doğu'nun da merkezi olma teklifi aldık, bunun için alana ihtiyacımız var ama sağlık turizminde Giresun'un adını duyuruyoruz ve duyurmaya devam edeceğiz."

Kulaklı, İzmir'den bir hastanın tedavi için Giresun'a geldiğini kaydederek, "İstanbul'dan gelecek olanlar var, bir önceki hastamız da İstanbul'dan gelmişti. Türkiye'nin farklı illerinden 20-30 kişi bizi aradı. Ama tabii ki bu hastaları yatırıp tedavi ettiğimiz zaman kapasitemiz yeterli olmadığı için, normal hizmet gereken hastalara hizmet veremeyeceğimiz için bu hastaları bir bir alıyoruz." diye konuştu.

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emel Uzunoğlu da dünyada tedavisi çok az yerde yapılan hastalığın Orta Doğu'da merkezi olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

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