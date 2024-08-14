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Sağlık

Uzmanlara göre, gençlerde artış gösteren ruhsal hastalıklar "en ciddi halk sağlığı sorunu"

Sağlık uzmanları, gençler arasında ruhsal hastalıkların artışının "en ciddi halk sağlığı sorunu" olduğunu değerlendiriyor.

Ayşe İrem Tiryaki  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Uzmanlara göre, gençlerde artış gösteren ruhsal hastalıklar "en ciddi halk sağlığı sorunu"

Ankara

"The Lancet" adlı dergide yayımlanan araştırmada, gençler arasında artışa geçen ruhsal hastalıklar ele alındı.

Birçok ülkeden uzmanın katkıda bulunduğu araştırmada; nesiller arası eşitsizlik, sosyal medyanın yaygınlaşması, güvencesiz istihdam ve iklim krizinin, gençler arasında ruhsal hastalıklarda "tehlikeli ve endişe verici" bir küresel artışa yol açtığına dikkat çekildi.

10-24 yaşlarındaki kişilerde görülen sağlık sorunlarının yüzde 45'ini ruhsal hastalıkların oluşturduğuna işaret edilen araştırmada, küresel sağlık bütçelerinin yalnızca yüzde 2'sinin bu alandaki hizmetlere ayrıldığı kaydedildi.

Araştırmada, "ruhsal hastalıkların, gençlerin sağlığı ve refahı için birincil tehdit olduğuna" işaret edilerek söz konusu durumun "tehlikeli bir aşamaya" geçtiği belirtildi.

Araştırmacılardan Patrick McGorry, söz konusu artışın "en ciddi halk sağlığı sorunu" olduğunu vurgulayarak "Sağlığın hızla kötüleşmesi diyabet ya da kanser gibi başka bir alanda olsaydı hükümetler tarafından etkili önlemler alınırdı." ifadesini kullandı.

Bir başka araştırmacı Srividya Iyer ise "Gençlerin ruh sağlığının ihmal edilmesi, kısmen ruh sağlığına yeterince yatırım yapılmamasından kaynaklanıyor ve bu, tüm dünyada gördüğümüz bir sorun." ifadesine yer verdi.

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