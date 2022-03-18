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Sağlık

Uyku hastalıkları üretim kaybı ve okul başarısında düşmeye yol açıyor

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Vural Fidan, bireylerde uyku hastalıklarının çeşitli sorunlara yol açtığını söyledi.

Emrah Yaşar   | 18.03.2022
Uyku hastalıkları üretim kaybı ve okul başarısında düşmeye yol açıyor

Eskişehir

Dünya Uyku Günü dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Fidan, Türkiye'de sıklığı artan uyku hastalıklarının farkındalığını artırmaya çalıştıklarını ifade etti.

Dernek olarak bu yıl sloganlarının "Kaliteli uyku, zinde bir zihin ve mutlu dünya" olduğunu belirten Fidan şöyle konuştu:

"Uyku hastalıkları sebebiyle ortaya çıkan üretim kaybının yanı sıra okul çağındaki öğrencilerde de kavrama azlıkları ve okul başarısında düşme olmaktadır. Erişkin yaş grubunda ise hem kişilerin iş performansı hem de olası trafik kazalarının potansiyel sebebi olması nedeniyle hastalıkların tüm dünyadaki gibi Türkiye'de de dikkate alınması için etkinlikler düzenliyoruz. Ülkemizde de bu eğitimlerin yapılabilmesi amacıyla sivil toplum kuruluşları olarak görev alıyoruz. Derneğimiz de 20 yıla aşkın süredir bu konuda aktif rol oynamaktadır. Bu konudaki hassasiyetleri nedeniyle Sağlık Bakanlığına teşekkürü borç bilirim."

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