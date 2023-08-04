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Sağlık

UNICEF: Nijerya'da difteri salgınında 7 ayda 122 çocuk hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da 7 ayda 122 çocuğun difteri salgınında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Adam Abu-bashal  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
UNICEF: Nijerya'da difteri salgınında 7 ayda 122 çocuk hayatını kaybetti

Abuja

UNICEF Nijerya İletişim Sorumlusu Safiya Akau, yaptığı açıklamada, difteri salgınının ülkenin farklı eyaletlerine yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Akau, Ocak-Temmuz 2023'te 122 çocuğun salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkede temmuza kadar 1387 difteri vakasının kaydedildiğini ve vakaların yüzde 71,5'inin 2 ile 4 yaş arasındaki çocuklarda görüldüğüne dikkati çeken Akau, "Doğrulanmış vakaların yalnızca yüzde 22'sinin rutin çocukluk aşılarını yaptırmış olduğunu belirtmek yürek burkucudur." ifadesini kullandı.

Akau, UNICEF'in Nijerya'da çocukları etkileyen ve giderek büyüyen difteri salgınına karşı çabalarını artırdığının altını çizdi.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık ölüme yol açabiliyor.

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