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Dünya

BM: Nijerya'da 6 ay içinde 600 binden fazla çocuk açlıktan hayatını kaybedebilir

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğu eyaletlerinde 600 binden fazla çocuğun açlık nedeniyle hayati tehlike yaşadığı ve 6 ay içinde acil beslenme hizmetlerine ulaşamamaları durumunda hayatlarını kaybedebileceklerini bildirdi.

Adam Abu-bashal  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
BM: Nijerya'da 6 ay içinde 600 binden fazla çocuk açlıktan hayatını kaybedebilir

Abuja

Nijerya hükümeti ve BM yetkilileri tarafından yapılan ortak açıklamada, terör faaliyetlerinin yoğun olduğu ülkenin kuzeydoğusundaki Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde (BAY) insani krizin derinleştiği belirtildi.

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Açıklamada, bölgede en az 1 milyon çocuğun şiddetli akut yetersiz beslenme riski altında olduğu; bu çocuklardan 600 binden fazlasının hayati tehlikelerinin bulunduğu ve acil beslenme hizmetlerine ulaşamamaları durumunda 6 ay içinde hayatlarını kaybedebilecekleri ifade edildi.

BAY eyaletlerinde haziranda başlayacak kurak sezon boyunca 4,6 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşayacağı belirtilen açıklamada, bu durumun, bölgede üst üste altıncı yıl ağır insani koşulların yaşanmasına neden olacağı aktarıldı.

Öte yandan, Nijerya İnsani İşler ve Yoksulluğun Azaltılması Bakanı Nentawe Goshwe Yilwatda ile BM Nijerya İnsani Yardım ve Mukim Koordinatörü Mohamed Fall, başkent Abuja'da düzenlenen törenle "Nijerya'da 2025 Kurak Sezon Müdahale Planı'nı" kamuoyuna sundu.

Bakan Yilwatda, törende yaptığı konuşmada, "BAY'de hiçbir çocuğun aç yatmaması, hiçbir annenin tedavisi mümkün bir nedenden çocuğunu kaybetmemesi için verilen bir sözdür." dedi.

BM Koordinatörü Fall ise "İnsani yardım anlayışı tehdit altında. Dayanışma zayıflıyor ve kaynak yetersizliği milyonlarca insanı, özellikle çocukları riske atıyor." diyerek uluslararası destek çağrısında bulundu.

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