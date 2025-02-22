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Sağlık

Türkiye'nin sağlık turizmi gelirinin 2028'de 20 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, Türkiye'nin sağlık turizminden elde ettiği geliri 2028'de 20 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Ali Ballı  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Türkiye'nin sağlık turizmi gelirinin 2028'de 20 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor

Muğla

Ünver, Bodrum ilçesinde bir otelde düzenlenen Sağlık Turizmi Forumu'nda yaptığı konuşmada, sağlık turizmi açısından coğrafi konumu, doğal zenginlikleri, tesislerinin kalitesi ve nitelikli hizmetler sunmasının, Türkiye'nin talep edilebilirliğini artırdığını dile getirdi.

Türkiye'nin sağlık turizmi alanında dünyada ilk 5 ülke arasında yer aldığına işaret eden Ünver, "Dünyada 2024'te insanlar sağlık anlamında bir ülkeden başka bir ülkeye gitmek için yaklaşık 100 milyar dolar harcamış. Bu tutar 2028'de 127 milyar dolar olacak." dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden 62 milyon turistin yaklaşık 1,5 milyonluk kısmının sağlık turizmi kapsamında geldiğini ifade eden Ünver, bu sayının yeterli olmadığını söyledi.

Sağlık turizmi kapsamında ülkeye gelenlerin sayısını 6-8 milyon bandına çıkarmayı amaçladıklarını belirten Ünver, "Sağlık turizmindeki 3 milyar dolar gelirin 2028'de 20 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye, dünyanın şifa merkezi olacak"

Sağlık turizminin sadece medikal turizm olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Ünver, şunları kaydetti:

"Bunun içine termal turizmi de koymak lazım. Muğla'da bu tür potansiyeller de var. En büyük güvencemiz, en büyük motivasyon kaynağımız sağlık çalışanlarımız, hekimlerimiz. Çünkü Türkiye'de verilen hizmetin en önemli çıktısı sağlık çalışanları ve hekimlerimiz. Sağlık Bakanlığı ve USHAŞ olarak bunun takipçisiyiz. Düzenleyici kurumuyuz. Diğer taraftan da sadece bunu Türkiye olarak düşünmemek lazım. Biz bunu dünyaya nasıl ihraç edebilirizin derdindeyiz. Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye, dünyanın şifa merkezi olacak ve sağlık turizminde inşallah bir numaralı ülkesi olacak."

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