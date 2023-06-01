Dolar
20.79
Euro
22.22
Altın
1,955.53
ETH/USDT
1,861.60
BTC/USDT
26,924.00
BIST 100
5,002.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Türkiye'de obezlerin oranı geçen yıl yüzde 20,2'ye düştü

Türkiye Sağlık Araştırması'na göre, ülkedeki obez bireylerin oranı geçen yıl yüzde 20,2 olarak belirlendi.

Mert Davut  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Türkiye'de obezlerin oranı geçen yıl yüzde 20,2'ye düştü

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2022 Türkiye Sağlık Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2019'da yüzde 21,1 iken 2022'de yüzde 20,2'ye geriledi.

Cinsiyet özelinde bakıldığında kadınların yüzde 23,6'sının "obez", yüzde 30,9'unun "obez öncesi" olduğu tespit edildi.

Erkeklerde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 16,8 ve yüzde 40,4 olarak belirlendi.

Son 6 aylık dönemde 0-6 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde, 2022'de yüzde 31,3 ile üst solunum yolu enfeksiyonu ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 29,4 ile ishal, yüzde 6,9 ile alt solunum yolu enfeksiyonu izledi.

Söz konusu yılda 7-14 yaş grubundaki çocuklarda da yüzde 27,1 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonu görüldü. Bunu yüzde 19,8 ile ishal, yüzde 11,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunları takip etti.

Son 12 aylık dönemde 15 yaş ve üstü bireylerde görülen hastalık türleri incelendiğinde, bel bölgesi problemleri 2019 yılında yüzde 29,7, 2022 yılında da yüzde 24,6 ile ilk sırada yer aldı. Bel bölgesi problemlerini yüzde 17,2 ile boyun bölgesi problemleri takip etti. Bunları sırasıyla yüzde 16,1 ile hipertansiyon, yüzde 11,4 ile şeker hastalığı ve yüzde 9,6 ile alerji izledi.

Her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 28 iken 2022'de artarak yüzde 28,3 oldu. Bu oran geçen yıl erkeklerde yüzde 41,3, kadınlarda ise yüzde 15,5 olarak hesaplandı. Tütün mamulü kullanmayan bireylerin (bırakanlar ve hiç kullanmayanlar) oranı ise 2019 yılında yüzde 68,7 iken 2022'de yüzde 68'e geriledi.

Alkol kullanan bireylerin oranı azaldı

Son 12 ay içinde, alkol kullanan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 14,9 iken 2022 yılında azalarak yüzde 12,1 oldu. Bu oranın geçen yıl erkeklerde yüzde 18,4, kadınlarda ise yüzde 5,9 olarak belirlendi. Alkol kullanmayan bireylerin (daha önce kullanan ve hiç kullanmayanlar) oranı ise 2019 yılında yüzde 85,1 iken 2022'de yüzde 87,9'a yükseldi.

Son 12 ay içinde, hastanede en az bir gece yataklı tedavi hizmeti alan bireylerin oranı 2019'da yüzde 10,8 iken 2022 yılında azalarak yüzde 9,7 oldu. Bu oran, 2022'de erkeklerde yüzde 8,7, kadınlarda ise yüzde 10,7 olarak tespit edildi.

En çok faydalanılan koruyucu hizmet tansiyon ölçtürme

Son 12 ay içinde, 15 yaş ve üstü bireylerden tansiyonunu ölçtürenlerin oranı 2019 yılında yüzde 50,8 iken 2022 yılında azalarak yüzde 44,7'ye geriledi. Geçen yıl kolesterolünü ölçtürenlerin oranı yüzde 39,6 ve kan şekerini ölçtürenlerin oranı yüzde 41,6 olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK Başkanı Yener: Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi
MİT tırlarının durdurulması davasında 22 sanığın cezası onandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türk milleti Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendiğini bir kez daha gösterdi
İstanbul'da okul çevreleri ve servis araçlarında denetim yapıldı
AYM, Canan Karatay'a tıbbi açıklamaları nedeniyle para cezası verilmesini hak ihlali saydı

Benzer haberler

Türkiye'de obezlerin oranı geçen yıl yüzde 20,2'ye düştü

Türkiye'de obezlerin oranı geçen yıl yüzde 20,2'ye düştü

Türkiye, OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi oldu

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi nisanda aylık yüzde 3,9, yıllık yüzde 71,81 arttı

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak
Türkiye'nin ihracatı nisanda 19 milyar 331 milyon dolar oldu

Türkiye'nin ihracatı nisanda 19 milyar 331 milyon dolar oldu
Türkiye'de okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 97,6'ya yükseldi

Türkiye'de okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 97,6'ya yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet