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Sağlık

Trabzon'da akciğerinde "karayemiş çekirdeği" tespit edilen kadın ameliyatla sağlığına kavuştu

Trabzon'da akciğerinde "karayemiş çekirdeği" olduğu tespit edilen Fatma Karabacak, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde geçirdiği başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Trabzon'da akciğerinde "karayemiş çekirdeği" tespit edilen kadın ameliyatla sağlığına kavuştu

Trabzon

Akçaabat ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Karabacak, sık sık akciğer enfeksiyonu geçirmesi üzerine KTÜ Farabi Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkikler ve görüntülemeler sonucu akciğerinde yabancı cisim olduğu belirlenen Karabacak, Başhekim Prof. Dr. Celal Tekinbaş ve ekibince ameliyata alındı.

Yabancı cisim ile akciğerinin bir bölümü alınan Karabacak, yeniden sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. Tekinbaş, AA muhabirine, ameliyatın ardından söz konusu yabancı cismin "karayemiş çekirdeği" olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Bu çekirdek akciğerin orta tarafını tıkamış, balgam akciğerin içerisinde orta lob dediğimiz o lobun içerisinde birikmiş, o biriken balgam iltihaplanmış ve sürekli iltihap olmuş. O iltihap da akciğerin orta tarafını bitirmiş. Başarılı bir şekilde ameliyat ettik." diye konuştu.

Yabancı cisim aspirasyonuna dikkati çeken Tekinbaş, her yaş grubunda bu durumun görülebileceğini, başka bir belirti olmasa dahi yemek yerken ani öksürük başlarsa, bu durum uzun sürerse mutlaka doktor kontrolünden geçilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

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