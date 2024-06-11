Dolar
32.35
Euro
34.74
Altın
2,313.09
ETH/USDT
3,523.70
BTC/USDT
66,978.00
BIST 100
10,051.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Tokat'ta 3 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Ekber Türkoğlu  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Tokat

Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 3 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA tanısıyla hastanede tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu yıl 1 Ocak-11 Haziran arasında vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise 400 kişi başvurdu.

Enfeksiyon Hastalıkları Servisine başvuranlardan 30 kişinin tedavi gördüğü, 3 hastanın Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Zihinsel olarak bir dönüşüm gerçekleşmediği müddetçe şiddetin önüne geçemeyiz
Sarıyer'de bir yalıdan 150 milyon lira değerinde döviz çaldığı iddia edilen 7 kişi yakalandı
Onaylı Randevu Sistemi, tetkikler için de uygulanacak
Hakkari'de üs bölgelerinin yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Bakan Fidan, BRICS+ kapsamında Etiyopyalı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü

Benzer haberler

Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Tokat'ta 3 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yozgat ve Tokat'ın doğası açan çiçeklerle renklendi

Sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan Berat, yaşadığı korkuyu üzerinden atamadı

Sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan Berat, yaşadığı korkuyu üzerinden atamadı
Karadeniz'deki 7 ilde hava sıcaklığı yarından itibaren artacak

Karadeniz'deki 7 ilde hava sıcaklığı yarından itibaren artacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet