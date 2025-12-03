Dolar
42.45
Euro
49.57
Altın
4,221.55
ETH/USDT
3,075.50
BTC/USDT
92,340.00
BIST 100
11,036.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

TİKA, Şam'da işitme engelli 63 çocuğa işitme cihazı dağıttı

Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Suriye'nin başkenti Şam’da 63 işitme engelli çocuğa toplam 100 adet işitme cihazı dağıttı.

Muhammed Karabacak  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
TİKA, Şam'da işitme engelli 63 çocuğa işitme cihazı dağıttı Fotoğraf: Izz Aldien Alqasem/AA

Şam

Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, Şam Üniversitesi'ndeki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen 63 işitme engelli çocuğa işitme cihazları sağlık personelleri eşliğinde takıldı.

Etkinliğe Türkiye'nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, TİKA Şam Koordinatörü Bilal Özdan ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Mustafa Saem ed-Dehir katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Köroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Şam Üniversitesi'nde TİKA tarafından düzenlenen etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Devrik rejimin 8 Aralık 2024'te düşmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti kurumlarının Suriye'de yeniden faaliyet göstermeye başladığını söyleyen Köroğlu, bu çalışmaların önemli bir bölümünün eğitim alanında olduğunu ifade etti.

Köroğlu, küçük yaşta çocukların böyle bir imkana kavuşmalarının gelecekte büyük başarılar elde etmelerine katkı sağlayacağını vurguladı.

Şam Üniversitesi Rektörü Dr. Mustafa Saeed ed-Dehir ise büyükelçilik ve TİKA’nın desteğinden dolayı teşekkür ederek, üniversitenin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra destek ve hizmet polikliniklerinde işitme ve konuşma engelli çocuklara tedavi ve eğitim hizmeti verdiklerini aktardı.

İşitme engelli bir çocuğun babası Ali Avad da yaklaşık 20 gün önce başvurdukları işitme cihazını bugün teslim aldıklarını söyleyerek organizasyonu düzenleyenlere ve sağlık personeline teşekkür etti.

Avad, işitme cihazlarının yanı sıra çocukların ihtiyacı olan "salyangoz" parçalarının da oldukça pahalı olduğunu belirterek TİKA'ya ve bağışçılara içten teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile telefonda görüştü
Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı
İstanbul'da "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yeni dava
İletişim Başkanlığının "Türkiye Yüzyılı, Erişilebilirlik Yüzyılı" çalışması yayımlandı

Benzer haberler

TİKA, Şam'da işitme engelli 63 çocuğa işitme cihazı dağıttı

TİKA, Şam'da işitme engelli 63 çocuğa işitme cihazı dağıttı

Kültür ve Turizm Bakanlığından Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Niloya'nın 200 içeriği işaret diline çevrildi

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ı kabul etti
Şam'da düzenlenen "10. Uluslararası Dini Araştırmalar Sempozyumu" barış ve istikrara katkı sunmayı hedefliyor

Şam'da düzenlenen "10. Uluslararası Dini Araştırmalar Sempozyumu" barış ve istikrara katkı sunmayı hedefliyor
Suriye yaptırımlarında dönüm noktası: Şara-Mast buluşması

Suriye yaptırımlarında dönüm noktası: Şara-Mast buluşması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet