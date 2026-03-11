Dolar
44.10
Euro
51.14
Altın
5,180.71
ETH/USDT
2,042.30
BTC/USDT
70,200.00
BIST 100
13,049.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız
logo
Sağlık

Tarihçi yazar İlber Ortaylı yoğun bakımda tedavi görüyor

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, sağlık sorunları sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor.

Aişe Hümeyra Akgün  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Tarihçi yazar İlber Ortaylı yoğun bakımda tedavi görüyor

İstanbul

Ortaylı'nın ailesi tarafından, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

78 yaşındaki Ortaylı, tarihçi kimliğinin yanı sıra popüler kültür ve tarih eserleriyle geniş kitlelere hitap etti.

Tarih bilgisinin yanı sıra kültürel birikimi ve kendine has hitabet tarzıyla Türkiye’de önemli bir yere sahip olan yazarın öne çıkan eserleri arasında "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka" açıklaması
Adalet Bakanı Gürlek: Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, burada yalnızca yargılama yapılır
İzmirli çift, taksinin çarpması sonucu ölen köpekleri için hukuk mücadelesi başlattı

Benzer haberler

Tarihçi yazar İlber Ortaylı yoğun bakımda tedavi görüyor

Tarihçi yazar İlber Ortaylı yoğun bakımda tedavi görüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet