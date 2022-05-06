Suudi Arabistan'da kalp krizi geçiren hasta ambulans uçakla Hatay'a getirildi
Suudi Arabistan'da kalp krizi geçiren hastanın, ambulans uçakla Hatay'a nakli gerçekleştirildi.
Hatay
Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'da kalp krizi geçiren Türk vatandaşı Y.R. için harekete geçti.
Hasta, ambulans uçakla Hatay'a getirilerek İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.