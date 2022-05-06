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Sağlık

Suudi Arabistan'da kalp krizi geçiren hasta ambulans uçakla Hatay'a getirildi

Suudi Arabistan'da kalp krizi geçiren hastanın, ambulans uçakla Hatay'a nakli gerçekleştirildi.

Burak Milli   | 06.05.2022
Suudi Arabistan'da kalp krizi geçiren hasta ambulans uçakla Hatay'a getirildi

Hatay

Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'da kalp krizi geçiren Türk vatandaşı Y.R. için harekete geçti.

Hasta, ambulans uçakla Hatay'a getirilerek İskenderun Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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