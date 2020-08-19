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Sağlık

SMA hastalarının SUT’a tabi ilaçlarının erişimi ile ilgili konu çözüme kavuştu

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalarının Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 19.08.2020
SMA hastalarının SUT’a tabi ilaçlarının erişimi ile ilgili konu çözüme kavuştu

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalarının Sağlık Uygulama Tebliği'ne (SUT) tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeyi sürdüreceklerini bildirdi. 

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, SMA hastalarının tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçlarının erişimi ile ilgili yaşanan sıkıntıların çözüme kavuştuğunu açıkladı. 

Paylaşımında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesabından yaptığı "SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT'a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur." şeklindeki açıklamasına yer veren Selçuk, şunları kaydetti:

"SMA hastalarımızın SUT'a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin." 


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