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Sağlık

Şırnak'ta genç kızın karaciğerindeki 10 santimetrelik kist operasyonla alındı

Şırnak'ta karaciğerinde 10 santimetrelik kist olan genç kız, yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ekrem Payan  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Şırnak'ta genç kızın karaciğerindeki 10 santimetrelik kist operasyonla alındı Fotoğraf: Ekrem Payan/AA

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan, hazımsızlık ve şişkinlik şikayetiyle Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne başvuran 22 yaşındaki Sedef Aydemir, yapılan kontrolün ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan tetkiklerde Aydemir'in karaciğerinde kist olduğu tespit edildi.

Genel cerrahi uzmanları Op. Dr. Serhat Binici ve Op. Dr. İklil Eryılmaz tarafından yapılan müdahale ile genç kızın karaciğerindeki 10 santimetrelik kist alındı.

Binici, gazetecilere, Şırnak'ta ilk kez kapalı yöntemle karaciğerinde kist olan bir hastaya cerrahi müdahalede bulunulduğunu söyledi.

Riskli bir operasyona imza attıklarını ifade eden Binici, şöyle konuştu:

"En az hasar ve kesi ile bu ameliyatı çok şükür başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastamızı ameliyat sonrasında 3 günlük servis takibinin ardından şifa ile taburcu ettik. Şu an genel durumu iyi. Ameliyat öncesi olan şikayetleri artık yok."

Eryılmaz da laparoskopik yöntemle artık hastaların Şırnak'ta tedavi edildiğini, hastaların bölge illerine sevk edilmesinin önüne geçildiğini anlattı.

Hasta Aydemir ise başarılı operasyonla sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

Aydemir, "Çok şükür şikayetlerim azaldı. Hocalara ve ekibe teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun." dedi.​​​​​​​

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