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Sağlık

Sezaryen ile dünyaya gelen bebeklerin enfeksiyona bağlı hastaneye kaldırılma riski daha yüksek

Sezaryenle dünyaya gelen bebeklerde enfeksiyona bağlı hastaneye yatma riskinin daha yüksek olduğu bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 20.11.2020
Sezaryen ile dünyaya gelen bebeklerin enfeksiyona bağlı hastaneye kaldırılma riski daha yüksek

Ankara

"The Hippocratic Post" sitesinin haberine göre, Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü (MCRI) ve Aarhus Üniversitesinden uzmanlar, Avustralya, Danimarka, İskoçya ve İngiltere'de yüzde 23'ü sezaryenle dünyaya gelen 7,2 milyon doğumun incelendiği bir araştırma yürüttü.

Araştırmada 1,5 milyon çocuğun 5 yaşına gelmeden önce enfeksiyona bağlı hastaneye kaldırıldığı görüldü.

Bu enfeksiyonlardan 14 binin mecburen yapılan sezaryen, 18 bin 500'ünün de tercihen sezaryenle ile bağlantılı olduğu tespit edildi.

Araştırma ekibinden Profesör Lars Pedersen, sezaryenle doğum ile enfeksiyona bağlı hastaneye kaldırılma arasındaki bu bağlantının nedeninin, bebeklerin normal doğumdaki gibi mikroplara maruz kalmaması olabileceğini söyledi.

Uzmanlar, çocukluk çağında yaşanan enfeksiyon riskine rağmen, sezaryenle doğumun bazı kadınlar ve bebekler için en güvenli yöntem olabileceğine dikkati çekti.

Çalışmanın ayrıntıları Plos Medicine dergisinde yayımlandı.


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