Sanatçı ve sporculardan organ bağışı çağrısı
Sağlık Bakanlığı, organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla sporcu ve sanatçıların çağrıda bulunduğu videoları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ankara
Bakanlık tarafından paylaşılan videolarda, Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı ve sanatçılar Alişan, Giray Altınok ile İpek Acar organ bağışının önemini vurguladı.
Bakanlık, Türkiye'de 3 bin 648 kişinin kornea, 270 kişinin pankreas, 1485 kişinin kalp, 214 kişinin akciğer, 2 bin 659 kişinin karaciğer ve 25 bin kişinin böbrek nakli beklediği bilgisini paylaştı.
"Organ bağışı hayat kurtarır"
Organ bağışı çağrısında bulunan Şenol Güneş, "Gerçek miras ardında bıraktığınız hayatlardır. Organlarınızı bağışlayarak birden fazla hayata dokunun" derken, Volkan Demirel, Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı, Giray Altınok, Uğurcan Çakır ve Mert Günok hazırladıkları video mesajda, "Organ bağışı hayat kurtarır. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel." ifadelerini kullandı.
Sevgili Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'ın size bir mesajı var:— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) November 6, 2024
“Gerçek miras ardında bıraktığınız hayatlardır. Organlarınızı bağışlayarak birden fazla hayata dokunun."
Unutmayın, Türkiye'de 3.647 kişi kornea nakli bekliyor.@Trabzonspor pic.twitter.com/nyYhUPCUgZ
Sevgili Giray Altınok’un size bir mesajı var:— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) November 6, 2024
“Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel.”
Unutmayın, Türkiye’de 1.485 kişi kalp nakli bekliyor.@bongomy pic.twitter.com/u5ADew8mH0
Sevgili Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakcı’nın size bir mesajı var:— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) November 6, 2024
“Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel.
Organ bağışı hayat kurtarır.”
Unutmayın, Türkiye’de 2.659 kişi karaciğer nakli bekliyor.@abdulkerimbard1 @GalatasaraySK pic.twitter.com/iVI8ZXBDRV
Sevgili Volkan Demirel’in size bir mesajı var:— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) November 6, 2024
“Organ bağışı hayat kurtarır.
Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel.”
Unutmayın, Türkiye’de 25 bin kişi böbrek nakli bekliyor.@1VolkanDEMIREL pic.twitter.com/J5XyF4ABgs
Sevgili Mert Günok’un size bir mesajı var:— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) November 6, 2024
“Organ bağışı hayat kurtarır. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel.”
Unutmayın, Türkiye’de 33.498 kişi organ nakli bekliyor.@MertGunok @Besiktas pic.twitter.com/040prjM51H
Sanatçı Alişan ise 3-9 Kasım tarihlerinin Organ Bağışı Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Yaşamak çok güzel, yaşatmak çok daha güzel. Çok yakını organ bağışıyla kurtulmuş biri olarak, organ bağışı bekleyen bir hastanın, hasta yakınlarının nasıl bir psikolojisi olduğunu biliyorum. Gerçekten organ bağışı hayat kurtarıyor. Ben 2005 yılında bütün organlarımı bağışladım ve çok mutluyum, huzurluyum. Herkesi organ bağışı konusunda teşvik etmek istiyorum. Lütfen siz de organlarınızı bağışlayın, bir hayat kurtarın."
Sevgili Alişan’ın size bir mesajı var:— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) November 6, 2024
“2005 yılında bütün organlarımı bağışladım. Herkesi organ bağışı konusunda teşvik etmek istiyorum. Lütfen siz de organlarınızı bağışlayın, bir hayat kurtarın.”
Unutmayın, Türkiye’de 214 kişi akciğer nakli bekliyor. pic.twitter.com/Pe2Edl8EuY
İpek Acar ise, "Bugün sizlere hayati öneme sahip bir konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz 3-9 Kasım haftası ülkemizde Organ Bağışı Haftası olarak kullanılıyor. Ama maalesef ülkemizdeki organ bağışı yeterli sayıda değil. Yaşamak güzel ama yaşatmak daha da güzel." diye konuştu.
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Sevgili İpek Açar’ın size bir mesajı var:— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) November 6, 2024
“Maalesef ülkemizdeki organ bağışı yeterli sayıda değil. Yaşamak çok güzel ama yaşatmak daha da güzel.”
Unutmayın, Türkiye’de 270 kişi pankreas nakli bekliyor. pic.twitter.com/Weywy9zyIZ