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Sağlık

Sağlık Bakanlığının 1356 engelli sürekli işçi alımı mülakatsız, noter kurasıyla olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1356 engelli sürekli işçi alımının mülakatsız, noter kurasıyla olacağını bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 18.08.2022
Sağlık Bakanlığının 1356 engelli sürekli işçi alımı mülakatsız, noter kurasıyla olacak

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, engelli statüsünde sürekli işçi alımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca paylaşımında, "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular, 19 Ağustos'a kadar, http://esube.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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