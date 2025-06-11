Dolar
39.20
Euro
44.87
Altın
3,335.70
ETH/USDT
2,759.80
BTC/USDT
109,225.00
BIST 100
9,686.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığından "Süresi dolan engelli ve ilaç raporları" için yeni uygulama

Sağlık Bakanlığınca, süresi 30 Haziran'da sona erecek olan "engelli ve ilaç raporları"nın yenilenmesi amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Dilhan Türker Yıldız  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Sağlık Bakanlığından "Süresi dolan engelli ve ilaç raporları" için yeni uygulama

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kronik hastalığı olan vatandaşların, daha önce geçerlilik süresi 30 Haziran 2025'e kadar uzatılmış ilaç raporları için 9 aylık, engelli vatandaşların raporları içinse 12 aylık "Rapor Yenileme" takvimi oluşturuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, vatandaşların rapor sürekliliğini sağlamak adına başlatılan "Rapor Yenileme" süreci, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yürütüleceği belirtildi.

Uygulamada önceliğin rapor süresi dolmak üzere olan hastalara verildiği ifade edilen açıklamada, "Öncelikle, rapor süresi dolmak üzere olan hastalar e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edilecek. Bu kişilere ait T.C. Kimlik numaraları, Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile paylaşılacak." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hastalara kolaylık sağlanabilmesi için yalnızca 30 Haziran'da raporu sona erecek hastaların erişebileceği özel bir klinik tanımlandığı kaydedilerek, "Rapor Yenileme" kliniğinden yalnızca belirlenen T.C. kimlik numaralarına sahip vatandaşların randevu alabileceği vurgulandı.

Rapor süresi dolan vatandaşlara SMS gönderilecek

Süresi dolan rapor sahiplerine, kısa mesajla da bilgilendirme yapılacağı vurgulanan açıklamada, mesajda yer verilecek ifadeler şu şekilde aktarıldı:

"Sayın vatandaşımız, süresi 30 Haziran 2025 tarihi itibariyle sona erecek raporlar için MHRS üzerinden 'Rapor Yenileme' kliniğine randevu oluşturulması gerekmektedir. Randevu alınmadığı takdirde rapor süresi uzatılmayacaktır. Randevu için tıklayınız: https://mhrs.gov.tr/vatandas/"

Açıklamada, tüm hastanelerin, "Rapor Yenileme" kliniği için MHRS'ye özel randevu cetvelleri oluşturacağı, bu cetveller üzerinden 120 güne kadar ileri tarihli randevu planlaması yapılabileceği belirtildi.

Vatandaşların, randevu günü hastanelerde "MHRS Koordinasyon Birimi"ne başvuracağı, bu birimin, başvurunun niteliğine göre yönlendirme yapacağı kaydedilen açıklamada, başvurunun bir engelli raporu için Sağlık Kurulu'na, ilaç raporu içinse ilgili branş kliniğine kayıt ve yönlendirme sağlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, raporların yeniden düzenlenene kadar geçen sürede, mevcut raporlarla işlem yapılabileceği, ancak rapor yenileme dönemi sonunda yenilenmeyen raporlar geçerliliğini kaybedeceğine dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bingöl'de etiketsiz 1 ton 800 kilogram yoğurt ve peynir ele geçirildi
Hayvanlarını yaylalara götüren göçerlere mobil hizmet
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 48 adet KAAN Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek
"Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil vefat etti
Ümraniye'de oto sanayi sitesindeki iş yerinde yangın çıktı

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığından "Süresi dolan engelli ve ilaç raporları" için yeni uygulama

Sağlık Bakanlığından "Süresi dolan engelli ve ilaç raporları" için yeni uygulama

Sağlık Bakanlığı'ndan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığından Kurban Bayramı'nda beslenme uyarısı

Huzurevi sakinlerine yerinde sağlık hizmeti yapıldı

Huzurevi sakinlerine yerinde sağlık hizmeti yapıldı
Sağlık Bakanlığından "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi" uyarısı

Sağlık Bakanlığından "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi" uyarısı
Karabük'te 10 yıldır yürüyemeyen kadın protez ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Karabük'te 10 yıldır yürüyemeyen kadın protez ameliyatıyla sağlığına kavuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet