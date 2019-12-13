Euro
6.47
Dolar
5.78
BIST 100
111,101.40
Altın
1,472.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığından karbonmonoksit zehirlenmesi uyarıları

Sağlık Bakanlığınca, kış mevsiminde yaşanan "karbonmonoksit zehirlenmeleri" konusunda vatandaşlara uyarı ve tavsiyelerde bulunuldu.

Buket Güven   | 13.12.2019
Sağlık Bakanlığından karbonmonoksit zehirlenmesi uyarıları

Ankara

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmelerinin kış aylarında ve özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığına işaret edildi. 

Lodos rüzgarı nedeniyle her yıl çok sayıda kişinin özellikle sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlendiği belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek zehirlenme ve ölüme neden olur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla, kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması gibi nedenlerle meydana gelir."

Baş ağrısı, bulantı ve baş dönmesi gibi belirtileri olan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınması gereken tedbirler de şöyle sıralandı:

"Kullanılan her türlü ısıtma cihazı ve şofbenlerin kalite belgesi ve garanti sürelerine dikkat edilmeli, bacalar mutlaka düzenli olarak temizletilmeli, eski borular kullanılmamalı. Baca giderlerinin duvardan yatay olarak değil, çatıdan dikey olarak çıkmalı.Lodoslu havalarda baca gideri nizami olsa bile soba ve ısıtıcı yakılmamalı. Aspiratör, kombi, şofben aynı bacaya bağlanmamalı.Sobalar aşırı doldurulmamalı, sobanın yandığı odada uyunmamalı. Isıtıcılar uyumadan önce mutlaka söndürülmeli. Soba ve şofbenlerin bulunduğu alanlar sık sık havalandırılmalı. Mutlaka menfez takılmalı, menfezler kesinlikle kapatılmamalı."

Konuya ilişkin detaylı bilgiye, "https://sagligim.gov.tr/karbonmonoksit.html" adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak’ta belirsizliğin temel parametreleri
Suriye Anayasa Komitesi ikinci tur toplantıları ölü doğdu
TCMB 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi
Latin Amerika ve güncel sorunları
Çin ve Rusya’nın kapsamlı stratejik ortaklığı ABD’yi endişelendiriyor

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığından karbonmonoksit zehirlenmesi uyarıları

Sağlık Bakanlığından karbonmonoksit zehirlenmesi uyarıları

Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Sağlık Bakanlığı: Herhangi bir ilaç sıkıntısı söz konusu değildir

Türkiye organ naklinde dünyada ilk üçte

Türkiye organ naklinde dünyada ilk üçte
Sağlık Bakanlığı ve Diyanet personel alacak

Sağlık Bakanlığı ve Diyanet personel alacak
Sağlık Bakanı Koca: Açılır kapanır alanlar da 'kapalı alan' sayılacak

Sağlık Bakanı Koca: Açılır kapanır alanlar da 'kapalı alan' sayılacak